Pogba muốn bỏ MU: “Quỷ đỏ” sẵn sàng bán giá cực sốc tháng 1 tới

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 10:02 AM (GMT+7)

Ban lãnh đạo MU đã quyết định sẽ bán Pogba ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Tương lai của Pogba đang là chủ đề được quan tâm nhất trong thời gian gần đây sau khi người đại diện Mino Raiola tuyên bố thời gian của cầu thủ 27 tuổi tại MU đã kết thúc. Phát biểu của Mino Raiola đến vào thời điểm trước trận đấu quan trọng của MU ở Champions League. Hậu quả là "Quỷ đỏ" thất bại 2-3 trước Leipzig và bị loại khỏi giải đấu.

MU sẵn sàng chia tay Pogba

Ở trận đấu đó, Pogba đã bị HLV Solskjaer gạch tên khỏi đội hình xuất phát của MU và chỉ được tung vào sân ở phút 61 khi “Quỷ đỏ” bị dẫn trước tới 3-0. Sau khi vào sân, tiền vệ người Pháp ghi 1 bàn rút ngắn tỷ số nhưng không đủ để giúp MU giành vé đi tiếp.

Mới đây, tờ The Sun tiết lộ rằng ban lãnh đạo MU đã mở cuộc họp kín và đi đến quyết định sẽ bán Pogba ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Cụ thể, “Quỷ đỏ” sẵn sàng chấp nhận mức giá 50 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp, con số này thấp hơn rất nhiều so với chi phí kỷ lục 89 triệu bảng mà đội bóng chủ sân Old Trafford đã bỏ ra để mang anh về năm 2016.

Trong phát biểu của mình, Mino Raiola đã úp mở khả năng Pogba sẽ trở lại khoác áo Juventus, đội bóng anh từng thi đấu trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 trước khi quay về MU. Bên cạnh đó, Real Madrid được dự đoán là một bến đỗ tiềm năng dành cho Pogba. Tiền vệ người Pháp từng thừa nhận việc chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được xem như một giấc mơ.

Tầm ảnh hưởng của Pogba lên lối chơi của MU đã bị giảm đi rất nhiều kể từ khi Bruno Fernandes đến vào đầu năm nay. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Pháp thậm chí còn bị HLV Solskjaer đẩy lên băng ghế dự bị ở một số trận đấu.

Tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ 27 tuổi thi đấu 8 trận cho MU, nhưng trong số đó có gần một nửa là vào sân từ băng ghế dự bị. Còn ở Champions League, Pogba thậm chí có 1 trận không được đăng ký thi đấu và 4 trận không có tên trong đội hình xuất phát.

Trước những chiêu trò của Mino Raiola, cựu tiền đạo MU, Dimitar Berbatov đã khuyên đội bóng cũ nên bán Pogba vì điều đó là tốt cho cả hai. Berbatov nói trên trang Betfair: “Những bình luận của Mino Raiola về việc Pogba không hài lòng là rất sai thời điểm, ngay trước một trận đấu lớn ở Champions League. Đó là cách làm sai lầm, nó tạo ra một vụ ồn ào hoàn toàn không cần thiết trước một trận đấu".

"Tuy nhiên, nếu Pogba nói với người đại diện của cậu ấy để nói những điều đó thì rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Tôi có thể hiểu nếu Pogba không hài lòng, tôi cá rằng không phải vì cậu ấy không được thi đấu, điều đó hiển nhiên, khi không được thường xuyên ra sân, cậu ấy sẽ không vui.

Nếu tình trạng này tiếp tục, tôi nghĩ tốt nhất là họ nên chia tay nhau vì trong vài trận gần đây, sự thiếu tin tưởng của Solskjaer đối với Pogba là rất rõ ràng”' Dimitar Berbatov nhận định.

Nguồn: http://danviet.vn/pogba-muon-bo-mu-quy-do-san-sang-ban-gia-cuc-soc-thang-1-toi-50202011121017668...Nguồn: http://danviet.vn/pogba-muon-bo-mu-quy-do-san-sang-ban-gia-cuc-soc-thang-1-toi-50202011121017668.htm