Pep "ăn 3" với Man City: Tư duy thiên tài, ảnh hưởng bậc nhất lịch sử bóng đá

1. Cách đây 11 năm, Pep Guardiola có dịp dùng bữa tối với Đại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov ở New York vào thời điểm tạm rời xa công việc huấn luyện viên.

Trong bữa ăn, Kasparov tâm sự rằng ông cảm thấy bất lực trước kỳ thủ trẻ Magnus Carlsen, nhà vô địch cờ vua thế giới giai đoạn 2013-2023, đồng thời thừa nhận mình không bao giờ đánh bại được anh ta. (Kasparov nhiều hơn 28 tuổi và mới đối đầu Carlsen 1 lần. 2012 là thời điểm Kasparov đã giải nghệ, còn Carlsen phá kỷ lục về elo của chính ông).

Tuy nhiên Pep dường như chưa hài lòng với lời giải thích từ "vua cờ", thậm chí hỏi đi hỏi lại đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Pep Guardiola giúp Man City thống trị bóng đá Anh và châu Âu

Cuộc trò chuyện với Kasparov một lần nữa chứng minh, trí tò mò chính là bí quyết giúp Pep thành công trong sự nghiệp cầm quân. Chiến tích đoạt cú "ăn 3" cùng Man City ở mùa giải 2022/23 đưa ông trở thành nhà cầm quân duy nhất 2 lần "ăn 3", đồng thời nâng tiêu chuẩn về thành công lên tầm cao mới.

Pep bị ám ảnh với bóng đá và những câu hỏi xoay quanh bóng đá. Nhà báo Marti Perarnau, người từng viết một số bài báo sâu sắc về Pep tuyên bố: “Pep là người luôn đặt câu hỏi về mọi thứ. Anh ta có thể bị ám ảnh về điều này".

Manel Estiarte, "cánh tay phải" của ông tại Barcelona, ​​​​Bayern Munich và Man City cũng đề cập đến khái niệm "luật 32 phút" nhằm ám chỉ nhà cầm quân người Tây Ban Nha không bao giờ tách mình khỏi trái bóng tròn quá... 32 phút.

Không ít quan điểm cho rằng, Pep thành công phần lớn nhờ được chi tiêu thoải mái mua sắm cầu thủ theo ý mình, nhưng trí tuệ mới là thứ tạo nên thành công cho ông.

Pep phá vỡ các khuôn mẫu, nhìn thấy giá trị mà người khác không thấy bằng thứ tư duy riêng biệt. Ông sẵn sàng chiêu mộ những cầu thủ không mấy danh tiếng như Manuel Akanji, Nathan Ake, Julian Alvarez rồi nâng tầm họ, trái ngược với chính sách mua sao ồ ạt ở PSG.

Tư duy của Pep còn thể hiện qua khả năng sử dụng cầu thủ linh hoạt, như cách ông đẩy John Stones lên đá tiền vệ trung tâm ở Man City, biến Philipp Lahm, Joshua Kimmich thành cầu thủ đa năng ở Bayern Munich hay kéo Javier Mascherano, Yaya Toure xuống đá trung vệ ở Barcelona.

Thứ tư duy thiên tài ấy vốn chịu ảnh hưởng từ trường phái bóng đá của người thầy quá cố Johan Cruyff tại Barcelona những năm 1990, trong đó cầu thủ có ý thức cực cao về việc di chuyển để tìm khoảng trống.

2. Nhà báo Marti Perarnau nhận xét: "Guardiola không bao giờ nói dối. Anh ta có thể không cho bạn biết đội hình hoặc chiến thuật sẽ sử dụng trong trận đấu tiếp theo, nhưng anh ta không nói dối. Nếu anh ta nói rằng một đội thuộc giải hạng 3 là đội bóng tốt thì anh ta đang thành thật".

Tư duy thiên tài của Pep là yếu tố cốt lõi mang tới thành công cho các CLB (Ảnh: những CLB Anh chi tiêu nhiều nhất từ khi Pep dẫn dắt Man City)

Thật vậy, Pep là con người trung thực, thậm chí thẳng thắn đến tàn bạo. Nét tính cách đó phản ánh chính xác qua phong cách huấn luyện của ông.

Bằng thói quen chú ý tiểu tiết, Pep giúp các cầu thủ tiến bộ vượt bậc nếu họ tuân thủ ông tuyệt đối. Jack Grealish "lột xác" so với thời điểm gia nhập Man City cách đây 2 năm hay trước đó là trường hợp của Raheem Sterling.

Pep hướng dẫn Sterling từ tư thế nhận bóng tốt nhất đến việc tích cực xâm nhập vòng cấm địa, đồng thời sẵn sàng "xử đẹp" cậu trò cũ nếu quên những hướng dẫn của mình.

Trong "All or nothing", ​​loạt phim tài liệu về Man City có cảnh quay nhà cầm quân 52 tuổi quát tháo Sterling ở phòng thay đồ vì cậu trò cũ bỏ lỡ cơ hội trước Burnley: "Nói cho cậu biết, tôi thay cậu ra vì lí do đó. Tôi không mong đợi cậu phạm sai lầm như vậy".

Phong cách cầm quân của Pep rất khác so với những HLV từng vô địch Champions League 3 lần trở lên như Bob Paisley, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, thành quả mà ông gặt hái không hề kém cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

3. "Pep Guardiola có phải huấn luyện viên giỏi nhất mọi thời đại hay không?" vẫn là đề tài gây tranh cãi, nhưng chắc chắn ông là HLV có tầm ảnh hưởng bậc nhất lịch sử. ĐT Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới giai đoạn 2008-2012 nhờ "bộ khung" Barcelona do Pep xây dựng. ĐT Đức vô địch World Cup 2014 dựa trên triết lí, con người của Bayern Munich dưới thời nhà cầm quân 52 tuổi.

Thành công của Pep được đo đếm bằng tầm ảnh hưởng với bóng đá đương đại, bên cạnh các danh hiệu

Michael Reschke, cựu giám đốc kỹ thuật Bayern cho rằng tầm ảnh hưởng của Pep tới các huấn luyện viên, câu lạc bộ là thước đo chính xác hơn danh hiệu: “Đối với những người thực sự yêu bóng đá, thành tích không phải là thước đo duy nhất để đánh giá.

Kể từ khi khởi nghiệp ở Barcelona, ​​các câu lạc bộ do Guardiola dẫn dắt luôn nằm trong số 2 hoặc 3 đội chơi thứ bóng đá thú vị và hấp dẫn nhất. Không nghi ngờ gì nữa, ông ấy là huấn luyện viên có tác động tích cực nhất đến bóng đá trong 50 năm qua".

Tháng 8/2021, Pep chia sẻ về dự định rời Man City sau 7 năm (tức năm 2023, Pep dẫn dắt Man City từ năm 2016), sau đó lại quyết định gia hạn hợp đồng tới năm 2025. Theo The Guardian, nhà cầm quân 52 tuổi sẽ ra đi khi thỏa thuận hết hạn.

Không có Pep, Man City phải đối diện thách thức lớn trong việc duy trì thế thống trị. Đến lúc ấy, người ta sẽ thấy tầm ảnh hưởng của ông với đội chủ sân Etihad lẫn bóng đá Anh còn quan trọng hơn các danh hiệu.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/pep-34an-334-voi-man-city-tu-duy-thien-tai-anh-huong-bac-nhat-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/pep-34an-334-voi-man-city-tu-duy-thien-tai-anh-huong-bac-nhat-lich-su-bong-da-c28a54939.html