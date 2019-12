Paul Pogba đổ bệnh vì tiệc tùng: Solskjaer thẫn thờ, fan MU cạn niềm tin

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 03:36 AM (GMT+7)

Tiền vệ Paul Pogba tiếp tục cho thấy dấu hiệu không muốn trở lại MU. Và rõ ràng sự kiên nhẫn của MU đã đạt tới đỉnh điểm.

MU vừa bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Top 4 Ngoại hạng Anh sau trận hòa 1-1 trước Everton. Không chỉ có vậy, ở giai đoạn tourmalet mùa Đông khốc liệt phía trước, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục thiếu vắng sự phục vụ của ngôi sao số 1 Paul Pogba.

Hình ảnh mới nhất của Paul Pogba

Theo nguồn tin của BBC Sports, trong giai đoạn điều trị chấn thương, tiền vệ người Pháp tranh thủ về ăn cưới ông anh trai Florentin. Và sau khi quẩy hết mình trong buổi lễ, bây giờ Pogba được xác nhận rằng đã đổ bệnh vì tiệc tùng quá đà.

Theo xác nhận từ HLV Ole Gunnar Solskjaer, Pogba đang có vấn đề về sức khỏe, phải cần thêm nhiều thời gian để bình phục chấn thương và trở lại tập luyện.

“Mọi thứ không tiến triển như dự định và Pogba sẽ cần thêm thời gian để hồi phục. Như tôi đã nói rất nhiều lần, Pogba là cầu thủ hàng đầu. Chúng tôi luôn muốn thấy cậu ấy chơi với phong độ cao nhất ở MU. Vì thế chúng tôi cần cậu ấy khỏe mạnh và phù hợp với trận đấu.

Có thể cậu ấy sẽ chơi khoảng nửa giờ, 45, 60, hay thậm chí là 90 phút. Chẳng ai biết trước được. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để đưa cậu ấy trở lại sân cỏ, nhưng bây giờ cậu ấy đang bị ốm".

Trên thực tế, HLV Solskjaer từng hy vọng cậu học trò người Pháp sẽ trở lại sân cỏ vào đầu tháng 12. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, nhiều khả năng tiền vệ Paul Pogba chỉ có thể trở lại ở cuộc so tài với Arsenal vào ngày 2/1, trận cầu có ý nghĩa quan trọng với hi vọng lọt vào Top đầu của đội chủ sân Old Trafford.

Lúc này tiền vệ người Pháp mới ra sân 6 lần cho MU ở mùa giải năm nay. Pogba dính chấn thương mắt cá ở trận gặp Southampton cuối tháng 8 và rời xa sân cỏ từ đó đến nay.

Nhiều fan hâm mộ cũng cảm thấy chán nản vì Pogba dường như không còn muốn tập trung rèn luyện tái xuất sân cỏ. Theo báo chí Tây Ban Nha từng đưa tin sốc, đó là việc Pogba cố tình làm chậm quá trình hồi phục chấn thương để tính kế chuồn khỏi MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2020).

