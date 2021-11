"Ông trùm" Abramovich "mất hút" tại Anh: Hành tung bí ẩn khiến Chelsea cực lo

Tỷ phú Roman Abramovich được biết là người rất đam mê bóng đá. Tuy nhiên, trong suốt những năm gần đây, người ta không còn được thấy hình ảnh ông chủ Chelsea dự khán các trận đấu của đội bóng này. Thậm chí, ngay cả khi có mặt ở Stamford Bridge trước "đại chiến" với Juventus, tỷ phú người Nga vẫn sẽ vắng mặt khi 2 đội bước vào trận đấu.

Tỷ phú Abramovich bất ngờ xuất hiện tại London

Hành tung có phần bí ẩn của chủ sở hữu Chelsea khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Ông Abramovich đã đến Stamford Bridge để chụp ảnh cùng Tổng thống Israel, Isaac Herzog. Tuy nhiên, tỷ phú 55 tuổi đã lập tức rời đi và không ai biết ông đang ở đâu.

Theo báo chí Anh, Abramovich sẽ tham dự một sự kiện chưa được tiết lộ và vẫn sẽ diễn ra tại xứ sở sương mù. Abramovich là một trong những ông chủ nước ngoài gắn bó lâu nhất của bóng đá Anh bất chấp vấn đề về thị thực khiến tỷ phú người Nga gặp khó trong việc lưu trú tại Anh.

Bản thân HLV trưởng Chelsea, Thomas Tuchel cũng phải thừa nhận Abramovich là một ông chủ rất đặc biệt. Trong lần phỏng vấn sau chiến tích vô địch Champions League, chiến lược gia người Đức đã không ngần ngại tiết lộ mới gặp ông chủ Chelsea lần đầu dù đã dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

Tỷ phú người Nga ăn mừng chức vô địch Champions League của Chelsea mùa trước

"Tôi nghĩ ông ấy là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Ông ấy thích xem các trận đấu, một cách chi tiết nhất. Abramovich luôn muốn biết mọi thứ đang diễn ra ở Chelsea và chúng tôi cần liên tục thông báo cho ông ấy. Đó là một điều rất đặc biệt", HLV Tuchel chia sẻ về Abramovich.

Kể từ sau khi tiếp quản Chelsea năm 2003, Abramovich đã rót hàng tỷ bảng vào đội bóng thành London. Từ đó, "The Blues" đã vươn tầm trở thành một ông lớn thực sự tại Premier League. Cho tới tận thời điểm này, tỷ phú người Nga vẫn cam kết sẽ tiếp tục rót tiền vào Chelsea nhằm củng cố vị thế tại châu Âu. Do đó, việc Abramovich thường xuyên "thoắt ẩn thoắt hiện" khiến rất nhiều người hâm mộ Chelsea cảm thấy lo lắng và có phần bất an.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/34ong-trum34-abramovich-34mat-hut34-tai-anh-hanh-tung-bi-an-kh...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/34ong-trum34-abramovich-34mat-hut34-tai-anh-hanh-tung-bi-an-khien-chelsea-cuc-lo-c28a20280.html