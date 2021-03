Ông Park Hang Seo và các học trò sẽ được chăm sóc đặc biệt tại UAE

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 00:08 AM (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá UAE khẳng định tuyển Việt Nam và các đội bóng ở bảng G sẽ được chăm sóc chu đáo trong thời tham dự loạt trận cuối bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

“Tất cả sẽ được quan tâm chu đáo tại UAE. Nhu cầu tập luyện các đội sẽ được đáp ứng tại các sân bóng hiện đại của chúng tôi. Các điều kiện khác về ăn ở, sinh hoạt, đi lại, thông tin, y tế đều sẽ được cung cấp đầy đủ. Tôi chúc các đội có kỳ nghỉ tuyệt vời ở UAE”-Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE, Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi cho biết.

HLV Park Hang Seo đang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE.

Theo ông Al Nuaimi, hồ sơ do UAE cung cấp lên AFC vượt trội so với các ứng viên khác và đáp ứng rất tốt các yêu cầu do AFC đặt ra. Chính vì vậy, việc UAE được AFC lựa chọn làm điểm đăng cai 3 loạt trận cuối bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hoàn toàn hợp lý.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, AFC đã quyết định tổ chức theo hình thức tập trung các loạt trận cuối của bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Hôm 12/3, UAE được AFC chính thức công bố trở thành chủ nhà.

Dự kiến các trận đấu sẽ diễn ra từ 3-15/6 tới. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE. HLV Park Hang Seo hiện đang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Ông Park theo kế hoạch sẽ dự khán trận đấu giữa Hải Phòng và CLB Hà Nội tại vòng 2 LS V-League 2021, diễn ra lúc 18h chiều nay trên sân Lạch Tray.

Ngày mai, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu giữa Viettel và Becamex Bình Dương tại sân Hàng Đẫy. Thông qua đánh giá phong độ các cầu thủ, ông Park sẽ lựa chọn ra lực lượng mạnh nhất để tham dự Vòng loại World Cup 2022.

