"Nữ hoàng" bóng đá Olympic bị trừ điểm vì tội do thám, nguy cơ mất HCV

ĐT nữ Canada – nhà đương kim vô địch môn bóng đá nữ Olympic - đã bị trừng phạt mạnh tay bởi FIFA ngay trong lúc họ đang tham dự nội dung bóng đá nữ Olympic tại Paris 2024. Do hành vi sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa (drone) để do thám đối thủ, Canada đã bị trừ 6 điểm tại vòng bảng, còn HLV trưởng Bev Priestman bị cấm hoạt động bóng đá 1 năm.

ĐT nữ Canada bị trừ 6 điểm vì hành vi do thám đối thủ New Zealand

Liên đoàn bóng đá Canada công bố vào thứ Sáu vừa qua rằng HLV Priestman đã bị cách chức ở ĐT Canada sau khi đội tuyển này bị phát hiện sử dụng drone do thám các buổi tập của đối thủ New Zealand. Không chỉ Priestman, các trợ lý Jasmine Mander và Joseph Lombardi cũng bị đưa trở về Canada do được cho là có tham gia vào vụ do thám này và cũng nhận án phạt như Priestman.

Theo thông cáo của FIFA, drone đã được sử dụng bởi tuyển Canada để theo dõi các buổi tập của New Zealand trong 2 lần. Tuy nhiên việc này bị phát hiện bởi cầu thủ New Zealand và các nhà báo khiến họ báo sự việc cho cảnh sát ở Saint-Etienne, những người sau đó lần ra được kẻ điều khiển drone chính là Joseph Lombardi.

Lombardi lúc đầu thừa nhận mình điều khiển drone để do thám New Zealand nhưng chỉ là “ý tưởng cá nhân”, tuy nhiên cảnh sát Pháp truy lục tin nhắn điện thoại của Lombardi và bắt quả tang việc trợ lý HLV Jasmine Mander biết về hành động này. Sự việc nhanh chóng lan tới cả HLV trưởng Priestman nhưng bà này ban đầu phủ nhận mình tham gia vào việc do thám đối thủ.

HLV Bev Priestman bị cấm hoạt động bóng đá 1 năm vì vụ scandal

Câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi giới phóng viên tại Canada phát hiện rằng việc do thám này đã được tiến hành ít nhất từ 2016 và xảy ra ở cả các giải bóng đá trẻ. Dấu hiệu của việc dùng drone do thám đối thủ khiến tấm HCV bóng đá nữ tại Tokyo 2021 và thành tích ở vòng loại World Cup 2022 của tuyển bóng đá nam cũng bị đặt vào vòng nghi vấn.

Dư luận do đó cho rằng bà Priestman cùng các trợ lý của mình đang bị "thí tốt" cho hành động sai trái của các sếp trên. Trong khi đó tấm HCV năm 2021 đang bị xem xét tước bỏ nếu đủ bằng chứng cho thấy Canada ở kỳ Olympic đó cũng do thám đối phương.

Do bị trừ 6 điểm nên chiến thắng 2-1 của Canada trước New Zealand ở trận mở màn chỉ có ý nghĩa giúp Canada chưa bị loại, họ đang có số điểm -3 và về lý thuyết vẫn có thể đi tiếp nếu thắng 2 trận còn lại, có 3 điểm sau 3 lượt trận và đi tiếp bằng suất dành cho 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên cơ hội cho đội bóng của HLV tạm quyền Andy Spence sẽ là khá nhỏ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]