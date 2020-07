Nóng rực MU đua Top 3 Ngoại hạng Anh, săn video highlight nhanh nhất trên 24h.com.vn

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 11:28 AM (GMT+7)

Không còn là mục tiêu Top 4, đoàn quân của HLV Solskjaer thậm chí có thể cán đích ở vị trí thứ 3 mùa giải năm nay nhờ phong độ tuyệt hảo. Các video highlight về trận đấu của MU và các đội Ngoại hạng Anh sẽ được đăng nhanh nhất, đầy đủ nhất trên 24h.com.vn.

Kết thúc vòng đấu 32, MU đang tạo ra một cú “áp phe” mạnh mẽ trong cuộc đua Top 4. Cụ thể sau khi Leicester (thứ 3 trên bảng xếp hạng - BXH) và Chelsea (thứ 4, BXH) lần lượt ngã ngựa, đoàn quân Solskjaer chỉ còn cách 2 đối thủ này lần lượt từ 2 đến 3 điểm.

MU bứt phá mạnh mẽ

Lối chơi đĩnh đạc, phong độ thăng hoa chính là thứ “vũ khí” lợi hại nhất MU vào thời điểm hiện tại. Chưa kể, với phong độ chói sáng của Bruno Fernandes và Paul Pogba, MU đang có được sự tự tin rất lớn và đây sẽ là cú hích hoàn hảo cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer thậm chí có thể hướng đến vị trí thứ 3 ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng trước Brighton là trận bất bại thứ 15 liên tiếp của MU trên mọi đấu trường (thắng 11, hòa 4). Bên cạnh đó, với việc không để thủng lưới trước Brighton, MU đang có được 8 trận sạch lưới trong 13 vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Chính bởi vậy, một chiến thắng trong trận MU đấu Bournemouth (21h, ngày 4/7) ở vòng đấu thứ 33 là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Solskjaer, nhất là khi họ đang duy trì phong độ “hủy diệt” vào thời điểm hiện tại.

Nếu giành trọn 3 điểm, MU sẽ tạm thời chiếm lấy vị trí thứ 4 của Chelsea. Do đá muộn hơn (2h, ngày 5/7), Chelsea sẽ bước vào cuộc chạm trán Watford trên sân nhà Stamford Bridge. Trong trường chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu tới, đoàn quân của Lampard vẫn nhiều khả năng sẽ rơi xuống Top 5 do hiệu số kém khá xa so với “Quỷ đỏ” (Nếu MU – Chelsea cùng 55 điểm).

Ở một diễn biến khác, Leicester sau trận thứ 3 liên tiếp không thắng cũng đặt rất nhiều quyết tâm vào cuộc đối đầu với Crystal Palace (21h, ngày 4/7). Một chiến thắng để giải tỏa tâm lý là điều rất cần thiết đối với đoàn quân của Brendan Rodgers. Bởi một kết quả hòa cũng là thất bại và họ có thể tạo điều kiện cho Chelsea và MU vượt lên.

