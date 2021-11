Nóng Rangnick có yêu sách mới cho MU, "Quỷ đỏ" dễ phải bỏ qua Pochettino

Rangnick đang đàm phán với MU về tương lai của ông sau thời gian giữ chức HLV tạm quyền. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đề nghị sau khi dẫn dắt CLB đến tháng 6/2022, HLV người Đức sẽ chuyển sang vai trò Giám đốc Thể thao - vị trí tương tự tại Lokomotiv Moscow, hoặc làm cố vấn. Các cuộc đàm phán có thể chỉ kết thúc sau trận MU gặp Chelsea ở Ngoại hạng Anh tối 28/11.

Rangnick muốn có được tiếng nói quan trọng tại MU

Thông tin mới nhất từ tờ The Sun cho hay Rangnick sẽ không từ chối cơ hội nếu MU đề nghị ông ngồi “ghế nóng” lâu hơn thời gian 6 tháng, hoặc một vị trí chính thức lâu dài. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano trong bài đăng mới nhất trên kênh Twitter cho biết MU đã xác nhận vai trò cố vấn của Rangnick từ tháng 6/2022 đến 2024, tuy nhiên Rangnick “muốn thử sức với vai trò huấn luyện viên chính thức nếu được đề nghị”.

The Sun cho biết thêm những chi tiết cuối cùng trong bản hợp đồng đang được MU và đại diện Rangnick đàm phán, trong đó có một điều khoản cho phép Rangnick tiếp tục làm huấn luyện viên nếu ông muốn. Bên cạnh đó, nếu chuyển sang vai trò cố vấn, Rangnick muốn có toàn quyền quyết định trong việc chuyển nhượng cầu thủ và phát triển đội bóng.

Phía Rangnick lý giải sở dĩ có những điều khoản này là bởi nhà hoạch định bóng đá người Đức không muốn bị xem là phương án tạm quyền 6 tháng rồi chuyển tiếp sang vai trò cố vấn, mà phải là một dự án dài hạn của câu lạc bộ, tức là những ý kiến của ông phải được xem trọng.

Cũng bởi Rangnick đứng trước cơ hội trở thành HLV chính thức của MU, tờ The Sun đã có thêm một bài so sánh giữa Rangnick và Pochettino – mục tiêu số 1 của MU cho vị trí HLV chính thức – về thành tích trong vai trò huấn luyện. Nếu Rangnick tại vị HLV MU lâu hơn, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có nguy cơ lỡ mất Pochettino.

Dù hơn Pochettino 14 tuổi nhưng Rangnick chỉ hơn đồng nghiệp đàn em 84 trận trong sự nghiệp làm HLV (622 trận so với 568 trận). Hầu hết các thông số của Rangnick đều hơn Pochettino, ngoại trừ số bàn thua. Các đội bóng của chiến lược gia người Đức đã phải nhận 820 bàn thua, so với 655 bàn của Pochettino.

Về tỉ lệ thắng, hai bên rất tương đồng khi chỉ hơn kém nhau khoảng 1%. Rangnick sở hữu tỉ lệ thắng 48,61%, trong khi của Pochettino là 47,89%.

So sánh thành tích huấn luyện giữa Rangnick và Pochettino

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-rangnick-co-yeu-sach-moi-cho-mu-34quy-do34-de-phai-bo-qua...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-rangnick-co-yeu-sach-moi-cho-mu-34quy-do34-de-phai-bo-qua-pochettino-c28a20564.html