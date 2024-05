Nóng: Barcelona ấn định HLV Hansi Flick thay Xavi, chờ công bố chính thức

Mới đây, HLV Xavi Hernandez cùng Barcelona vừa nhận tin không vui từ UEFA. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu quyết định phạt treo giò 2 trận đối với ông thầy người Tây Ban Nha và cầu thủ Sergio Roberto do hành vi không đúng mực trong trận đấu với PSG trong trận lượt về tứ kết cúp C1 với PSG.

Hansi Flick sẽ thay Xavi dẫn dắt Barcelona ở mùa giải sau

Ngoài ra, Barcelona còn phải nhận án phạt tiền lên tới 60.000 euro vì ba lý do. 26.000 euro vì hành động thiếu kiềm chế của cả đội, 26.250 euro do ném đồ vật và 5.000 euro do những người không có phận sự tràn vào sân. Nhiều khả năng Xavi sẽ thực hiện án phạt này trong màu áo CLB khác.

Chiều ngày 23/5, giới truyền thông Đức đồng loạt đưa tin Barcelona đã đạt thỏa thuận với HLV Hansi Flick. Theo nguồn tin của Sky Sports, ông thầy người Đức đã đồng ý gia nhập đội chủ sân Nou Camp bắt đầu từ mùa giải sau. HLV Xavi sẽ có trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng của Barcelona trong chuyến làm khách của Sevilla (2h, 27/5). Mọi việc đã xong xuôi và chỉ chờ ngày để công bố chính thức.

Trước đó, câu chuyện “ghế nóng” tại Barcelona khiến nhiều người quan tâm. HLV Xavi xác nhận rời đội bóng từ hồi tháng 1. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp đã chơi cực hay sau đó khiến ban lãnh đạo Barcelona cố gắng thuyết phục ông thầy người Tây Ban Nha ở lại. Thế nhưng, những phát biểu gần đây của Xavi khiến chủ tịch Barcelona phật lòng và đội bóng này lại "quay xe".

Hansi Flick được biết đến khi dẫn dắt Bayern Munich thành công. Ông giúp đội bóng xứ Bavaria giành cú ăn ba (vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức và Champions League) vào năm 2020. Trong hành trình lên đăng quang cúp C1, Bayern dưới sự chỉ đạo của Hansi Flick đã vùi dập Barcelona (vẫn còn cả Messi, Suarez) với tỷ số 8-2 ở tứ kết.

Năm 2021, Hansi Flick quyết định rời Bayern để tiếp quản ĐTQG Đức. Tuy nhiên, ông lại không đạt thành tích tốt cùng "Những cỗ xe tăng" và bị sa thải hồi năm ngoái. Kể từ đó tới nay, Hansi Flick vẫn đang "thất nghiệp".

