Nhận định vòng loại World Cup: “Sư tử” Anh dạo chơi, vua châu Âu Italia gặp khó

ĐT Anh - Andorra: 23h, 6/9, bảng I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Trở về sau chuyến làm khách đến sân của Hungary, ĐT Anh tự tin cao độ. Chiến thắng 4-0 trên sân của đội bóng Đông Âu giúp “Tam sư” củng cố vị trí nhất bảng I với 12 điểm, hơn Ba Lan và Hungary 5 điểm, Albania 6 điểm.

ĐT Anh đang có phong độ cao

Một chiến thắng trước nhược tiểu Andorra - trong bối cảnh các đối thủ có lịch thi đấu khó ở vòng đấu này, hứa hẹn sẽ giúp nhà á quân châu Âu sớm hoàn thành mục tiêu giành vé đến Qatar vào năm sau. Để nói về sự chênh lệch của trận đấu ở Wembley đêm nay, hãy nhìn vào khoảng cách thứ hạng giữa hai đội bóng. ĐT Anh đang xếp hạng 4 thế giới, còn với Andorra là… 156, tức chênh nhau tới 152 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Rõ ràng đây là khoảng cách không thể san lấp, ngay cả khi HLV Gareth Southgate tung đội hình dự bị ra sân. Trong quá khứ, các HLV tiền nhiệm của ĐT Anh đã chứng minh điều này khi đánh bại Andorra với tỷ lệ 100% số lần gặp nhau (4 lần), ghi 16 bàn thắng và luôn giữ sạch lưới trước đối thủ này.

Do đối thủ quá yếu nên theo truyền thông Anh, tiền đạo Patrick Bamford sẽ có cơ hội ra mắt “Tam sư” sau khi Dominic Calvert-Lewin dính chấn thương còn Harry Kane cần nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, những Lingard, Saka hứa hẹn cũng có cơ hội của riêng mình.

Về cơ bản, cơ hội để Andorra gây sốc tại Wembley đêm nay gần như bằng 0. Ở hành trình vòng loại World Cup 2022 lần này, Andorra thắng được đúng 1 trận và trước đội bóng còn yếu hơn họ ở là San Marino. 3 trận còn lại, những vị khách thua cả 3, ghi 1 bàn nhưng thủng lưới 8 lần.

Dự đoán: Anh 4-0 Andorra

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Coady, Mings, Trippier; Henderson, Bellingham; Saka, Mount, Lingard; Bamford

Andorra: Gomes; Rubio, Nicolas, Llovera, Alavedra, Cervos; C. Martinez, Vales, Moreno, A. Martinez; Cucu

Thông tin lực lượng Anh: Dominic Calvert-Lewin, Jadon Sancho vắng mặt vì chấn thương. Andorra: Marc Pujol và Jordi Aláez bị treo giò. Thông tin bên lề Hai đội từng gặp nhau 4 lần trong quá khứ, Anh toàn thắng 4 lần, ghi 16 bàn thắng và không thủng lưới lần nào. Anh toàn thắng 4 trận đã đấu ở bảng I, trong khi Andorra thua 3 trận liên tiếp trước khi thắng đội yếu nhất bảng San Marino.

Thụy Sĩ - Italia: 1h45, 6/9, bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Italia vừa tự làm khó mình với trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Bulgaria. Nhà vô địch EURO 2020 hiện đang dẫn đầu bảng C với 10 điểm sau 4 trận trong khi Thụy Sĩ xếp thứ hai với 6 điểm nhưng mới đá 2 trận. Nếu đá đủ số trận, rất có thể Thụy Sĩ mới đang là đội xếp số 1 bảng đấu. Do vậy, đây có thể xem là trận “chung kết” của bảng C.

Italia (áo xanh) có nhiều cơ hội để hạ Thụy Sĩ

Thụy Sĩ vẫn đang chơi tốt, sở hữu một hàng thủ chắc chắn. Sau 2 trận, đội bóng xứ sở đồng hồ mới thủng lưới 1 lần, trong khi họ đã ghi đến 4 bàn. Mới đây, Thụy Sĩ thắng Hy Lạp 2-1 trong trận giao hữu. Tuy nhiên, vấn đề lớn với đội chủ nhà là họ sẽ thiếu vắng rất nhiều trụ cột vì chấn thương như Shaqiri, Mbabu, Benito, Embolo, Comert, Gavranovic hay vì Covid-19 như trường hợp của Xhaka.

Về phần mình, Italia giữ được đội hình tốt nhất vừa giúp họ vô địch EURO 2020 mới đây. Tương tự Thụy Sĩ, sự chắc chắn cũng là điều đoàn quân của HLV Roberto Mancini duy trì từ đầu hành trình vòng loại. Phải đến khi hòa Bulgaria 1-1 vừa qua, Italia mới nhận bàn thua đầu tiên sau 3 trận giữ sạch lưới.

Trong khi đó, hàng công Italia với Chiesa, Insigne, Immobile hay các vệ tinh phía sau như bộ ba Jorginho, Barella hay Verratti hứa hẹn sẽ giúp vua châu Âu tạo ra một thế trận tấn công sắc nét trên sân đối thủ. Về cơ bản, Italia vẫn là đội có khả năng chiến thắng cao hơn.

Dự đoán: Thụy Sĩ 1-2 Italia

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ (3-4-2-1): Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Sow, Freuler, Zuber, Zakaria, Vargas, Sferovic

Italia (4-3-3): Donnarumma, Emerson, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Verratti, Insigne, Immobile, Chiesa

Thông tin lực lượng Thụy Sĩ: Vắng Mbabu, Benito, Shaqiri, Embolo, Gavranovic (chấn thương). Italia: Vắng Lazzari, Meret, Belotti (chấn thương). Thông tin bên lề 3/4 trận sân nhà gần đây của Thụy Sĩ ở các giải chính thức khép lại từ 2 đến 3 bàn thắng. 12/14 trận gần nhất của Italia kết thúc với nhiều bàn thắng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-vong-loai-world-cup-su-tu-anh-dao-choi-vua-chau-au-i...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nhan-dinh-vong-loai-world-cup-su-tu-anh-dao-choi-vua-chau-au-italia-gap-kho-c28a14745.html