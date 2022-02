Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: Tottenham thừa thế bắt kịp MU, Eriksen có đấu Man City?

Man City – Brentford: 2h45, 10/2

Man City trở lại chiến thắng với màn hủy diệt Fulham 4-1 ở FA Cup, dù vậy trận hòa 1-1 trước Southampton vẫn đã cho Liverpool đứng sau chút cơ hội trong cuộc đua vô địch dù cơ hội vẫn còn rất nhỏ. Tuy nhiên Brentford sẽ không phải đối thủ khó cho Man City, họ đã thắng trên sân nhà suốt từ cuối tháng 10 đến nay với 9 trận liên tiếp.

Eriksen tập luyện cho Brentford chờ ngày ra sân trở lại thi đấu

Brentford đang gặp nguy khi đã tụt xuống vị trí thứ 14 sau kết quả tốt đầu mùa giải, trận thua Everton 1-4 là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội bóng London này. “Bầy Ong” mới thắng có 2/10 trận gần nhất, còn lại toàn thua, nên chuyến thăm Manchester này không thực sự lý tưởng.

Brentford đang có một vài cầu thủ trong tình trạng thể lực chưa đảm bảo, trong đó có tân binh Christian Eriksen do đã 7 tháng không thi đấu và Yoane Wissa với Bryan Mbeumo do vừa khỏi Covid-19. Trong khi đó Man City chỉ vắng Gabriel Jesus do chấn thương, và một số trụ cột của họ đã được cho nghỉ trận gặp Fulham nên lực lượng Man City đủ sức “làm thịt” Brentford đêm nay.

Đội hình dự kiến: Man City: Ederson, Cancelo, Laporte, Dias, Walker, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Grealish, Mahrez. Brentford: Raya, Pinnock, Jansson, Ajer, Henry, Onyeka, Norgaard, Baptiste, Roerslev, Canos, Toney. Dự đoán: Man City thắng 2-0.

Tottenham – Southampton: 2h45, 10/2

Tottenham đánh bại Brighton 3-1 ở FA Cup và hiện đã có 4/5 trận gần nhất giành chiến thắng trên sân nhà, với trận thua duy nhất là trước Chelsea. Mặc dù họ đang có một số tổn thất nhân sự, nhưng Antonio Conte cũng đã đón Son Heung Min trở lại và 2 tân binh Bentancur & Kulusevski cũng thể hiện không tồi trong những phút ra sân ở hiệp 2. Với việc MU bị Burnley cầm hòa, một chiến thắng sẽ đưa Tottenham bằng điểm MU nhưng nhiều khả năng vẫn đứng dưới do kém hiệu số.

Tottenham sẽ bằng điểm MU nếu đánh bại Southampton

Southampton trong khi đó mới chỉ thua 1/8 trận gần nhất, và trận đó diễn ra trên sân khách. Nhưng đá sân khách trước Tottenham sẽ là rất khó cho “The Saints” bởi họ đã thua cả 6 lần thăm Spurs gần nhất, mà ngay cả lượt đi mùa này Southampton cũng rất may mắn giữ lại 1 điểm ở St. Mary do Tottenham tới 2 lần bị trọng tài không công nhận bàn thắng.

HLV Hasenhuttl đã đón Valentino Livramento trở lại sau chấn thương nhưng một cầu thủ được Chelsea đào tạo khác là Armando Broja bị đau nhẹ và đã không tập từ thứ Bảy tuần trước. Hàng thủ Southampton đang chứng kiến phong độ rất cao của Salisu tới mức fan hát vang tên anh nhại theo bài “Daddy Cool” của Boney M, nhưng một mình anh e khó chặn được các chân sút Tottenham.

Đội hình dự kiến: Tottenham: Lloris, Davies, Romero, Sanchez, Reguilon, Hojbjerg, Winks, Emerson Royal, Son Heung Min, Moura, Kane. Southampton: Forster, Salisu, Stephens, Bednarek, Walker-Peters, Romeu, Ward-Prowse, Livramento, Amstrong, Redmond, Adams. Dự đoán: Tottenham thắng 3-1.

