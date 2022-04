Nhận định bóng đá Liverpool - Everton: Rực lửa derby, quyết đua ngai vàng (Vòng 34 ngoại hạng Anh)

Những trận derby Merseyside chưa bao giờ là dễ dàng với Liverpool. Đã thế, cuộc đấu đêm nay lại càng trở nên khó khăn với "Lữ đoàn đỏ", khi họ phải chịu sức ép vô hình đến từ Man City. Đội bóng thành Manchester vừa giành chiến thắng vô cùng đậm đà 5-1 trước Watford để gây sức ép lớn lên thầy trò HLV Jurgen Klopp.

Man City gây sức ép lớn lên Liverpool

Nhưng đã rất nhiều lần trong mùa giải 2021/22 này, Liverpool thể hiện bản lĩnh của đội bóng đang hướng đến cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu lịch sử bóng đá Anh. Có một sự thật không thể phủ nhận, ngoại trừ Man City, mọi đối thủ ở Ngoại hạng Anh vào lúc này đều có thể bị "Lữ đoàn đỏ" cuốn phăng.

Hiện tại "The Kop" đang có chuỗi bất bại 9 trận. Trong 6 trận gần nhất, họ ghi được tới 17 bàn. Trận thắng trước MU cũng đánh dấu chiến thắng thứ 11 liên tiếp của gã khổng lồ vùng Merseyside tại Premier League trên sân Anfield. Khung thành của thủ môn Alisson chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn trong giai đoạn này.

Vào giữa tuần tới, Liverpool bước vào trận bán kết lượt đi Champions League với Villarreal. Mặc dù vậy, sức ép mà Man City tạo ra khiến HLV Klopp không có nhiều lựa chọn. Về cơ bản, HLV người Đức sẽ không xoay tua quá nhiều vị trí. Tất nhiên, HLV Klopp cũng cần tính toán để chuẩn bị cho việc thi đấu trên cả 3 đấu trường và ưu tiên giữ sức cho Champions League.

Về phần mình, Everton bước vào trận derby Merseyside với sức ép lớn trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng dưới trướng HLV Frank Lampard đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng chỉ hơn đội xếp sau là Burnley đúng 1 điểm.

Derby Merseyside hứa hẹn sẽ rất căng thẳng

Cũng may là trong giai đoạn then chốt này, "The Toffees" đạt điểm rơi phong độ tốt với, 2 trận gần nhất bất bại với 1 chiến thắng trước MU và 1 trận hòa trước Leicester. Tuy nhiên, mục tiêu giành điểm ở Anfield vào đêm nay vẫn là quá khó với nửa xanh của vùng Merseyside.

Dự đoán: Liverpool 2-1 Everton

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Diaz

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Godfrey, Mykolenko; Delph, Allan, Iwobi; Gordon, Richarlison, Gray

Thông tin lực lượng Liverpool: Firmino bỏ ngỏ khả năng ra sân. Everton: Vắng Tom Davies, Andros Townsend, Nathan Patterson chấn thương. Van de Beek sẵn sàng tái xuất. Thông tin bên lề Liverpool bất bại 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 10 chiến thắng. Liverpool toàn thắng 11 trận gần nhất trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh. 9 trong 11 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, hàng thủ Liverpool không để lọt lưới. Everton toàn thua 7 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường. Tính xa hơn, Everton không thắng 16 trận sân khách gần nhất, trong đó để thua tới 12 trận.

