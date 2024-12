Nhận định bóng đá ĐT Lào – Việt Nam: Chờ màn khởi động như ý (AFF Cup)

Myanmar - Indonesia: 19h30, 9/12 Myanmar được chơi trên sân nhà trong trận ra quân, nhưng họ khó có cửa làm nên bất ngờ trước Indonesia đang có thanh thế cao. Trong 10 trận gần nhất, Myanmar chỉ thắng 1, hòa 2 và đã để thua tới 7 trận, và trận thắng duy nhất đó cũng chỉ là trước Sri Lanka yếu ớt. So với đối thủ, bóng đá Indonesia lại đang thi đấu cực kì khởi sắc. Ở AFF Cup này Indonesia sẽ không đến với lực lượng mạnh nhất, do HLV Shin Tae Yong gần như là dùng tuyển U21+2 với 18 cầu thủ chưa từng đá trận nào cho tuyển quốc gia. Nhưng họ vẫn mạnh hơn nhiều so với Myanmar, những Marselino Ferdinan, Rafael Struick, Pratama Arhan và Asnawi Mangkualam đều đã góp mặt trong những kết quả thành công của Indonesia trong năm nay. Chiến thắng sẽ là kết quả phải đạt được cho đội tuyển xứ Vạn Đảo. Đội hình dự kiến: Myanmar: Sann Satt Naing, Nanda Kyaw, Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Thiha Htet Aung, Lwin Moe Aung, Maung Maung Lwin, Myat Kaung Khant, Zaw Win Thein, Aung Kaung Mann, Thiha Zaw. Indonesia: Cahya Supriadi, Pratama Arhan, Muhammad Ferarri, Asnawi Mangkualam, Kadek Arel, Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, Victor Dethan, Hokky Caraka, Ronaldo Kwateh, Rafael Struick. Dự đoán: Indonesia thắng 3-0.