Nhận định bóng đá Chelsea - Tottenham: Conte quyết phục thù, "Gà trống" mơ top 4

Thông tin lực lượng Chelsea: Vắng Chilwell, James và Chalobah do chấn thương. Mendy bận dự CAN 2021. Tottenham: Vắng Romero và Son Heung Min do chấn thương. Thông tin bên lề Chelsea hòa 5/6 trận sân nhà gần nhất ở Premier League. Chelsea giữ sạch lưới 5/6 trận gặp Tottenham gần nhất. 5 trận gần đây Tottenham cứ giành 1 chiến thắng là lại để thua 1 trận (họ thắng Leicester City 3-2 ở vòng gần nhất).