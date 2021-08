Người hâm mộ Việt Nam dễ dàng xem Neymar, Mbappe "nhảy múa"

Tin vui dành cho khán giả hâm mộ bóng đá, từ ngày 7/8/2021, VTVcab chính thức trực tiếp phát sóng giải VĐQG Pháp trong 3 mùa giải liên tiếp: 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 trên các kênh thể thao và ứng dụng ON, ON +, ON Sports.

Lịch trực tiếp vòng 1 Ligue 1

Gói bản quyền của VTVcab trực tiếp trọn vẹn 38 vòng đấu với 6 trận/vòng của League 1 và các chương trình đồng hành: Tổng hợp trước, sau mỗi vòng đấu và các bản tin Thể thao cập nhật liên tục các thông tin nóng của giải đấu cũng các CLB tham gia.

Giải bóng đá VĐQG Pháp - League 1 là giải đấu có lịch sử gần 100 năm, là 1 trong 5 giải VĐQG lớn nhất Châu Âu. Đây là nơi sản sinh ra những tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Pháp, đội bóng ĐKVĐ thế giới.

Là nơi so tài của những ngôi sao có giá trị chuyển nhượng lớn nhất thế giới: Neymar, Mbappe, Ramos…Nơi thăng hoa của những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Pháp: Lille, Cựu vương Paris Saint-Germain, Lyon, As Monaco, Olympique Marseille…

Với việc sở hữu bản quyền giải VĐQG Pháp 3 mùa giải liên tiếp, VTVcab thỏa mãn tất cả các tín đồ đam mê bóng đá, đặc biệt là hâm mộ bóng đá Châu Âu.

Bên cạnh, VTVcab trực tiếp các giải La Liga, Các giải bóng đá Anh, UEFA Nations League, vòng loại World Cup 2022, hàng loạt các giải thể thao khác… với bản quyền dài hạn.

Giải bóng đá VĐQG Pháp - Ligue 1 sẽ chính thức khởi tranh trực tiếp từ 7/8/2021 và được phát sóng trực tiếp trên hệ thống đa nền tảng của VTVcab.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-ham-mo-viet-nam-de-dang-xem-neymar-mbappe-nhay-mua-d519393.htm...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-ham-mo-viet-nam-de-dang-xem-neymar-mbappe-nhay-mua-d519393.html