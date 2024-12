Ngôi sao Thái Lan hâm nóng trận đấu ĐT Việt Nam: "Xuân Son là ai?"

Tối 30/12 vừa qua, Thái Lan đã đánh bại Philippines 3-1 ở bán kết lượt về AFF Cup 2024, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-3 để giành quyền lọt vào chung kết. Sau trận đấu, trung vệ Chalermsak đã được phóng viên hỏi về ĐT Việt Nam, đối thủ của Thái Lan ở trận tranh chức vô địch.

Chalermsak không ngán ĐT Việt Nam

Cầu thủ 30 tuổi tuyên bố: “Ở chung kết, chúng tôi phải đối đầu với Việt Nam, phong độ của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Chúng tôi không ngại khi gặp Việt Nam trên sân nhà. Các anh đáng lẽ phải hỏi liệu Việt Nam có sợ Thái Lan hay không”.

Khi được hỏi về và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son của ĐT Việt Nam, Chalermsak trả lời mạnh miệng: “Xuân Son là ai? Xuân Son khỏe lắm à? Hãy để cậu ta đọ sức với Jonathan Khemdee xem sao. Tôi chắc chắn Jonathan khỏe hơn Xuân Son rất nhiều”.

Dù mới đá 3 trận, nhưng Xuân Son đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup 2024 với 5 pha lập công. Xếp thứ hai là Tiến Linh và bộ đôi Suphanat Mueanta, Patrik Gustavsson của Thái Lan khi cùng có 4 bàn thắng. Điều đó khiến cuộc đua “Vua phá lưới” trở nên hấp dẫn ở 2 trận chung kết.

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2024, trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 20h ngày 2/1. Sau đó đúng 3 ngày, hai đội sẽ tái đấu trên sân Rajamangala (Bangkok).

Thái Lan gặp bất lợi khi được nghỉ ít hơn 1 ngày so với ĐT Việt Nam. Thêm nữa, thể lực của các cầu thủ Thái Lan cũng bị ảnh hưởng do vừa phải trải qua 120 phút với Philippines ở bán kết lượt về. Do đó, ĐT Việt Nam cần tận dụng để giành lợi thế trước khi hành quân sang đất Thái Lan.

Tiền vệ Supachok Sarachat cho biết: “Tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng đây là trận đấu khiến chúng tôi hao tổn rất nhiều sức lực. Chúng tôi đã làm hết sức mình. Tôi rất vui vì chúng tôi đã lọt vào trận chung kết. Trận chung kết gặp Việt Nam tất nhiên sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi tự tin vào khả năng của mình”.