Ngỡ ngàng MU không mua gì vẫn sắm vai "Vua" chi tiền chuyển nhượng

Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua diễn ra khá ảm đạm khi nhiều ông lớn quyết định bỏ qua việc mua sắm giữa mùa và MU là một trong số đó. HLV Ralf Rangnick mới lên nắm quyền nên ông muốn hiểu thêm về cầu thủ hơn là bổ sung nhân sự.

MU là "Ông vua chi tiền" của châu Âu trong 10 kỳ chuyển nhượng gần nhất

Mặc dù vậy, theo thống kê từ tờ The Sun, MU đang là CLB chi nhiều tiền nhất cho việc chuyển nhượng trong 10 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Tổng số tiền “Quỷ đỏ” phải chi ra là 479,04 triệu bảng, cao hơn bất kỳ đội bóng nào của châu Âu.

Đứng thứ hai và ba là hai đại gia có ông chủ tới từ vùng viễn đông là Man City và PSG. “Hàng xóm” của MU cũng không mua sắm nhiều trong kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng cũng đã bỏ ra tổng cộng 433,81 triệu bảng. Trong khi đó, PSG cũng đã chi 343,62 triệu bảng trong 10 kỳ chuyển nhượng gần nhất.

Ba đại gia khác của Ngoại hạng Anh là Arsenal (334,37 triệu bảng), Chelsea (238,53 triệu bảng) và Tottenham (231,60 triệu bảng) cũng góp mặt trong tốp 10 khi lần lượt đứng thứ 5, 7 và 8. Aston Villa gây bất ngờ khi “chốt sổ” với tổng số tiền bỏ ra lên tới 221,24 triệu bảng.

Ngoài ra AC Milan (343,61 triệu bảng), Juventus (291,81 triệu bảng), Barcelona (230,81 triệu bảng) cũng góp mặt trong danh sách với các vị trí lần lượt là 4, 6, 9. Trong khi đó, một số ông lớn như Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich không xuất hiện trong danh sách này.

MU có được vị trí số 1 vì thu quá ít từ việc bán cầu thủ

Thực tế nếu chỉ tính số tiền mua cầu thủ, MU chỉ chưa phải là số 1. Tính riêng trong tốp 10 này, “Quỷ đỏ” đã kém xa so với Barcelona (665,73 triệu bảng và 903,33 triệu bảng), Juventus (859,69 triệu bảng), Chelsea (791,55 triệu bảng) hay Man City (785,17 triệu bảng).

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford thu được quá ít từ việc bán cầu thủ (186,69 triệu bảng) nên con số cuối cùng trở thành to nhất. Chỉ có Aston Villa (150,08 triệu bảng) là kiếm được ít tiền hơn so với MU từ việc bán cầu thủ. Nếu tính riêng số tiền thu việc từ việc chuyển nhượng, Barcelona gấp 3,5 lần so với "Quỷ đỏ" còn con số này của Juventus là hơn 3 lần.

Nếu so sánh những gì MU đã bỏ ra và số cúp họ nhận về sau 10 kỳ chuyển nhượng, đó là một thảm họa. Họ chi nhiều nhất nhưng lại chẳng có được thêm chiếc cúp nào. Mùa trước, họ có cơ hội rất lớn để lần thứ hai đăng quang tại Europa League nhưng lại để thua Villarreal một cách đầy thất vọng.

