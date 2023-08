Ngỡ ngàng Hojlund là "kép phụ" ở MU, HLV Ten Hag vẫn săn thêm tiền đạo

MU sắp công bố tân binh Rasmus Hojlund sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch từ Atalanta với giá 72 triệu bảng. Ở sân Old Trafford, cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng trở thành miếng ghép để hoàn thiện đội hình MU dưới thời HLV Erik Ten Hag.

Hojlund sẽ không sắm vai "kép chính" trên hàng công MU mùa tới?

Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng Hojlund của Ten Hag có thể không giống với suy đoán từ dư luận. Theo Jacque Talbot, cây viết cộng tác với nhiều trang báo lớn như The Times hay The Guardian, cầu thủ 20 tuổi không được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công MU mùa tới do kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hạn chế.

Thời điểm khoác áo Copenhagen, Sturm Graz, Atalanta, Hojlund mới tham dự Europa Conference và đá 2 trận tại vòng sơ loại Champions League. Anh cũng chỉ ghi 9 bàn/32 trận ở Serie A 2022/23 và còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành cây săn bàn chủ lực của MU.

Talbot nhấn mạnh, tuyển thủ quốc gia Đan Mạch "về cơ bản không được MU chiêu mộ cho vị trí tiền đạo cắm mà họ nhắm đến", còn HLV Ten Hag vẫn hy vọng ký hợp đồng với "số 9" đẳng cấp trong mùa hè 2023.

"Rasmus Hojlund sẽ không phải là tâm điểm trên hàng công MU mùa giải tới. Anh ta có quá ít kinh nghiệm để có thể chinh chiến trên 4 đấu trường, bao gồm cả Champions League. Ten Hag muốn mang về tiền đạo khác, một số 9 truyền thống kiểu như Harry Kane. Thương vụ này có thể được thực hiện thông qua việc bán bớt cầu thủ".

Thông tin từ Talbot hoàn toàn trùng khớp với những gì trang The Athletic hé lộ 1 tuần trước. Nguồn tin này cho biết MU sẽ để Hojlund luân phiên đá tiền đạo cắm và dạt trái với Marcus Rashford tùy theo từng trận đấu. HLV Ten Hag muốn tạo điều kiện cho bộ đôi cầu thủ phát triển thêm nhiều kĩ năng, chơi được nhiều vị trí để đáp ứng các yêu cầu chiến thuật, đồng thời hạn chế việc bị "bắt bài".

MU từng nhắm tới hàng loạt cái tên như Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Napoli), Goncalo Ramos (Benfica), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt). Dù vậy, quá trình đàm phán đều đi vào "ngõ cụt" do câu lạc bộ chủ quản của các ngôi sao này hét giá quá cao.

Ten Hag vẫn muốn chiêu mộ "số 9" đẳng cấp

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, đội chủ sân Old Trafford mạnh tay chi tiền đón Mason Mount (55 triệu bảng, có thể tăng lên 60 triệu bảng nhờ phụ phí) và Andre Onana (47,2 triệu bảng). Sắp tới, họ còn muốn chiêu mộ tiền vệ Sofyan Amrabat (Fiorentina) với giá 30 triệu bảng.

Tuy nhiên trước khi nghĩ đến việc bổ sung Amrabat hay một tiền đạo khác, MU phải nghĩ cách thanh lý bớt cầu thủ để có thêm ngân sách chuyển nhượng. Nhiều khả năng Harry Maguire, Scott McTominay, Fred, Donny van de Beek hay thậm chí cả Anthony Martial sẽ được rao bán trong thời gian tới.

