Ngã ngửa giải Ả Rập: Trả Kante 100 triệu euro/năm, đòi mua Son Heung Min - Gundogan

Theo tin mới nhất từ nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ N'Golo Kante sẽ chuyển sang thi đấu cho Al Ittihad trong 2 năm, từ mùa giải 2023/24 dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tại Saudi Arabia, tiền vệ người Pháp sẽ nhận mức thù lao 100 triệu euro mỗi mùa, bao gồm các nguồn từ bản quyền hình ảnh và một số giao dịch thương mại khác.

Đại diện của Al Ittihad đã có mặt tại London để chuẩn bị hoàn tất thủ tục. Kante sẽ sớm trở thành đồng đội của Karim Benzema trong màu áo đội đương kim vô địch Saudi Pro League.

Sức hút của giải VĐQG Saudi Arabia đang trở nên rất lớn bởi chỉ riêng về mặt kinh tế giải này trả lương cầu thủ còn phóng tay hơn cả Trung Quốc trước kia. Và trong một mùa hè mà Karim Benzema đã nhận lời đến Al Ittihad với bản hợp đồng trả thu nhập 200 triệu euro/năm, những ngôi sao tên tuổi khác cũng đang được chào đón.

Giải VĐQG Saudi Arabia muốn đón Son Heung Min về vào năm sau với thù lao 100 triệu euro/năm

Mới đây nhất một số nguồn tin cho hay siêu sao người Hàn Quốc Son Heung Min sẽ là mục tiêu tiếp theo của các CLB Saudi Arabia. Giải Saudi Pro League vốn đã là nơi kiếm ăn của một số tuyển thủ Hàn Quốc nhưng đón về danh thủ người Hàn nổi tiếng nhất thế giới sẽ là một cú hích chưa từng có của giải đấu này, chỉ kém về độ quan tâm so với vụ Cristiano Ronaldo về Al Nassr.

Theo Ben Jacobs của CBS Sports, Son là mục tiêu nhưng người Saudi Arabia muốn anh tới thi đấu từ sau năm 2024 chứ không phải bây giờ. Lý do là bởi phương châm tiếp cận của những người nắm quyền ở giải Saudi Pro League là chỉ tập trung vào các cầu thủ tự do hoặc chỉ còn 1 năm hợp đồng, do đó các CLB của họ sẽ không phải đua phí chuyển nhượng với các đội bóng châu Âu.

Điều đó sẽ có tác động trực tiếp lên lợi ích kinh tế của các cầu thủ vì những cầu thủ tự do hay được trả lương cao hơn hoặc lót tay nhiều hơn so với những cầu thủ được mua với giá cao. Jacobs cho biết Son có thể sẽ được trả mức thu nhập lên tận 100 triệu euro/năm nếu đồng ý về Saudi Arabia vào năm tới, và các quan chức bóng đá nước này sẽ tiến hành chiến dịch quảng bá thật rầm rộ để thu hút sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc vốn đã dõi theo Son trong nhiều năm qua.

Alexis Sanchez ở Marseille hưởng 3 triệu euro/năm. Sang Al Fateh anh sẽ được trả tận 10 triệu euro/năm

Không chỉ Son và gần đây là N’Golo Kante, có 3 cầu thủ khác cũng đang được Saudi Arabia mời chào. Alexis Sanchez được CLB Al Fateh mời mức lương 10 triệu euro/năm sau thuế để anh chuyển tới sau khi rời Marseille, mức lương đó khá bé con so với thu nhập của Ronaldo và Benzema. Nhưng Al Fateh dù sao cũng không phải những CLB to lớn tầm cỡ như Al Nassr hay Al Ittihad, và Sanchez có ở lại châu Âu cũng sẽ không kiếm được đội nào trả 10 triệu euro/năm.

2 cầu thủ tự do khác là Roberto Firmino và Illkay Gundogan cũng đã được tiếp cận, nhưng theo phóng viên Matteo Moretto thì cả hai đều muốn ở lại châu Âu thi đấu thêm vài năm nữa nên họ sẽ từ chối.

