Ngả mũ kỷ lục Son Heung Min, 7 năm “Mãnh Hổ” bùng nổ ở ngoại hạng Anh

Son Heung Min đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới với hành trình từ Hàn Quốc trở thành cầu thủ châu Á xuất sắc nhất, ghi nhiều bàn nhất ở ngoại hạng Anh, giải đấu hàng đầu châu Âu. Với ước mơ lớn và không bao giờ bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, Son Heung Min đã vượt qua thách thức bằng lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Tinh thần “Mãnh Hổ” dám ước mơ, can đảm đối diện mọi thử thách, không ngừng vượt lên trên những chướng ngại của Son Heung Min chính là thông điệp Tiger Beer muốn truyền tải khi quyết định đưa chân sút người Hàn Quốc trở thành đại sứ thương hiệu cho chiến dịch “The year of your Tiger” (tạm dịch: Năm mãnh hổ của bạn). Tiger Beer – thương hiệu sinh ra từ đường phố, bất chấp mọi thách thức để ủ thành công vị bia bản lĩnh được ưa chuộng trên thế giới. Tiger tin rằng ai cũng mang trong mình một “Mãnh Hổ”, phiên bản có khả năng vượt lên trên mọi giới hạn, không gì là không thể. Nhưng chúng ta thường dừng bước trước những rào cản, vì không giống như mãnh hổ, chúng ta vẫn sợ thất bại. Chính vì vậy, trong năm 2022 (năm Mãnh Hổ), Tiger Beer sẽ đồng hành cùng biểu tượng bóng đá Son Heung Min khởi động hành trình truyền cảm hứng, cổ vũ mọi người gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi, vươn lên giành lấy những khát vọng lớn lao trong năm Mãnh Hổ.