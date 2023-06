Neymar được bạn thân khuyên sang Ngoại hạng Anh, sắp nhận án phạt 1 triệu euro

Neymar trong mùa hè này đang không có vẻ lo lắng lắm về tương lai của cá nhân mình hay của Paris Saint-Germain, giữa lúc PSG chia tay với Lionel Messi và gây sức ép đòi Kylian Mbappe ra đi. Tuy nhiên anh được khuyên nên chuyển tới Premier League nếu cơ hội mở ra trong mùa hè này.

Neymar và Moura ở PSG

Đồng đội thân thiết của Neymar ở PSG trước đây, tiền đạo Lucas Moura, vừa có cuộc phỏng vấn cho tờ L'Equipe và đưa ra lời khuyên rằng Neymar đừng do dự chuyển tới Anh chơi bóng. Moura và Neymar từng cùng khoác áo PSG và Neymar hè này dự kiến sẽ thi đấu cho một đội hình PSG khá mới dự kiến được dẫn dắt bởi HLV Luis Enrique.

"Tôi biết Neymar đã lâu và cậu ấy có thể sẽ định ở lại PSG khoảng 1-2 năm nữa. Nhưng nếu cậu ấy không còn thích PSG, không còn thích Ligue 1, thì đừng ngần ngại đến với Premier League. Giờ đã có nhiều cầu thủ Brazil đẳng cấp thi đấu tại Anh và giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn bất cứ giải đấu nào ở châu Âu. Điều đó sẽ khiến Neymar lại hào hứng với bóng đá", Moura nói.

"Một Neymar hào hứng với bóng đá sẽ có ích cho ĐT Brazil, chúng tôi rất không vui sau khi không qua được tứ kết World Cup vừa rồi và Neymar biết cơ hội vô địch của cậu ấy không còn nhiều. Lần dự giải tới cậu ấy sẽ 35 tuổi, thời gian không còn nhiều và tôi nói với cậu ấy đừng ngại thử thách mình".

Neymar và bố đối mặt 1 triệu euro tiền phạt vì xây dựng trái phép gây ảnh hưởng môi trường

Trong lúc này, Neymar và bố mình là ông Neymar Da Silva Santos lại đang gặp rắc rối pháp lý do xây hồ nhân tạo trái phép trong biệt thự của mình. Ông Neymar Da Silva bị cảnh sát bắt và dù sớm được trả tự do, sắp tới Neymar sẽ phải đóng phạt số tiền khoảng 1 triệu euro do xây dựng trái phép và gây ảnh hưởng tới môi trường. Báo chí Brazil cho rằng vụ này giống vài năm trước Ronaldinho cũng bị phạt tiền như vậy sau khi tự ý xây cảng cá trên đất nhà mình.

Cách đây không lâu Neymar vừa phải đăng ảnh trên mạng để xin lỗi cô bạn gái Bruna Biancardi vì đã không thành thật với cô trong lúc Biancardi mang bầu đứa con của hai người. Sự việc trước đó đã được một nhà báo tiết lộ khiến cô Biancardi dọa kiện nhà báo này, nhưng rồi đích thân Neymar tự thú cho bàn dân thiên hạ biết.

