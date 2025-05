Manchester United sẽ có một mùa hè bận rộn sau một mùa giải tồi tệ và huyền thoại của “quỷ đỏ” Gary Neville tin rằng đội hình của Ruben Amorim có thể trông hoàn toàn khác trong mùa giải tới.

Gary Neville đã tuyên bố 10 ngôi sao MU sẽ bị bán vào mùa hè trong một cuộc thanh trừng tàn khốc. Quỷ đỏ đã phải chịu đựng một chiến dịch thảm họa tại Premier League mùa này và thậm chí có thể kết thúc mùa giải chỉ cao hơn một bậc so với khu vực xuống hạng.

MU vẫn lọt vào trận chung kết Europa League và sẽ giành được một suất trở lại Champions League nếu họ đánh bại Tottenham trong trận chung kết vào cuối tháng này. Bất kể kết quả thế nào, biểu tượng của MU Gary Neville vẫn đang mong đợi một cuộc cải tổ lớn trong đội hình vào mùa hè, với nhiều sự ra đi được dự đoán.

Gary Neville là huyền thoại của MU. ẢNH: GETTY

Phát biểu trên The Overlap Fan Debate , cựu danh thủ Gary Neville tuyên bố 10 ngôi sao của MU sẽ bị bán khi cho biết: “Bạn đang nói về tám đến 10 cầu thủ phải ra đi. Có ba hoặc bốn cầu thủ sẽ ra đi do hết hợp đồng, và Ruben Amorim cần phải đưa thêm năm hoặc sáu cầu thủ ra đi. Các CLB sẽ phải trả tiền để đưa cầu thủ của MU đi. Tiền lương của Rashford đang được MU trả một nửa (Aston Villa trả 1 nửa còn lại sau khi mượn Rashford). Đó là 180.000 bảng Anh một tuần, 8 triệu bảng Anh một năm do MU trả”.

Hiện tại, bốn ngôi sao sẽ rời MU khi hợp đồng của họ kết thúc, với Christian Eriksen, Victor Lindelof và Jonny Evans đều hết hạn hợp đồng chỉ sau một tháng nữa. Thủ môn kỳ cựu Tom Heaton cũng có hợp đồng sắp hết hạn nhưng có thông tin cho rằng MU muốn giữ anh ở lại CLB thêm một năm nữa.

Trong khi đó, những cầu thủ được cho mượn bao gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia đều sẽ bị MU bán vào mùa hè. Cũng có thể có một số vụ bán mà MU không muốn, với Bruno Fernandes đã được liên hệ chuyển đến Real Madrid và Saudi Arabia, mặc dù Amorim quyết tâm giữ tiền vệ người Bồ Đào Nha ở lại Old Trafford.

Neville tuyên bố 10 ngôi sao của MU sẽ bị bán vào mùa hè này. ẢNH: GETTY

Gary Neville không phải là cựu ngôi sao duy nhất của MU mong đợi một cuộc ra đi hàng loạt trong những tháng tới. Một huyền thoại khác của MU là Rio Ferdinand cũng gợi ý rằng Amorim có thể cắt giảm tới một nửa đội hình hiện tại mà ông đang có.

Rio Ferdinand nói: “Tôi nghĩ Ruben Amorim sẽ nhìn quanh phòng thay đồ và nghĩ 'Nếu tôi có thể vung cây đũa thần, trong năm năm tới, ít nhất 50% đội bóng này sẽ không còn ở đây'. Bởi vì họ không đủ tốt và không phù hợp với cách Amorim muốn chơi. Tôi nhìn Ruben Amorim và nghĩ rằng ông ấy cần, ít nhất, hai khoảng thời gian tốt (2 kỳ chuyển nhượng) để loại bỏ những người ông ấy không cần, nhưng cũng để có được những cầu thủ mà ông ấy thực sự cần”.