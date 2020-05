MU xử lý "đi vào lòng người" với SAO trẻ, được tôn vinh nghĩa hiệp

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 19:21 PM (GMT+7)

Man United vừa có một hành động khiến cả nước Anh dậy sóng vì quá "hợp tình, hợp lý" sau khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành.

Ban lãnh đạo Man United vừa ra thông báo với 3 đội bóng hạng dưới là Bolton, Burton và Hearts rằng họ sẽ không cần phải trả khoản phí mượn cầu thủ ở mùa giải này. Được biết Ethan Hamilton, Kieran O’Hara và Joel Pereira đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại ba CLB này với tổng mức phí thoả thuận từ đầu mùa giải là 130.000 bảng.

Giám đốc điều hành Ed Woodward muốn tạo ra sự công bằng trong bóng đá

Đích thân Giám đốc điều hành Ed Woodward đã khẳng định "Quỷ Đỏ" cảm thấy không công bằng nếu tăng áp lực tài chính với các đội bóng nhỏ đang phải quay cuồng chống lại đại dịch Covid-19. Với Man United, 130.000 bảng không phải con số quá lớn khi nó chỉ tương đương với mức lương tuần của một trong những cầu thủ ở đội 1.

Hiện MU đang cho mượn nhiều cầu thủ trẻ ở những đội bóng hạng dưới nhằm giúp họ tích lũy kinh nghiệm cũng như có cơ hội thường xuyên hơn. Cụ thể, thủ môn Joel Pereira hiện đang khoác áo Hearts, Bolton Wanderers mượn tiền vệ Ethan Hamilton và Burton Albion mang về thủ môn Kieran O’Hara hồi mùa hè năm ngoái.

Bên cạnh việc miễn phí hoàn toàn tiền cho mượn, đội chủ sân Old Trafford cũng phát đi một thông điệp rằng họ sẵn sàng hỗ trợ về tài chính cho bất cứ đội bóng nhỏ nào gặp khó khăn hoặc lâm vào hoàn cảnh không thể gượng dậy vì Covid-19.

Dù hành động đúng chất của một "ông lớn" nhưng Man United cũng không hoàn toàn đứng ngoài trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu của "Qủy Đỏ" đã bị sụt giảm nghiêm trọng, khoảng 18,7 % xuống còn 123,7 triệu bảng. Thiếu bóng đá, đại diện Premier League đã lỗ tới 3,3 triệu bảng trong quý 3.

Đáng nói, nợ ròng của M.U đã cán mốc 429,1 triệu bảng, tăng thêm 127,4 triệu bảng so với giai đoạn cuối năm ngoái. Các quan chức câu lạc bộ đã tuyên bố, ngoài doanh thu sụt giảm, việc đồng bảng Anh suy yếu so với đồng đô la cũng là một phần lý do khiến khoản nợ tăng lên theo giá trị thực.

MU gặp không ít khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Doanh thu phát sóng của tất cả các câu lạc bộ Premier League giảm hơn 50% so với quý trước. Với Man United, họ sụt giảm 27,7 triệu bảng vì phải hoàn trả khoảng 15 triệu bảng cho các đài truyền hình nắm giữ bản quyền giải đấu. Đây được coi là mức phí bồi thường trong giai đoạn bóng ngừng lăn.

Dù nợ ròng tăng mạnh nhưng Ban lãnh đạo MU vẫn khẳng định đội bóng này đủ tiềm lực tài chính để vượt qua khó khăn thời Covid-19. Được biết, đội chủ sân Old Trafford luôn có sẵn khoảng 90 triệu bảng tiền mặt, đồng thời đủ khả năng kêu gọi 150 triệu bảng tiền vay tín dụng.

