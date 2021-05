MU vùi dập AS Roma 8-5, chưa lập kỷ lục bàn thắng ở bán kết cúp châu Âu

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 13:08 PM (GMT+7)

AS Roma một lần nữa “làm nền” cho những trận đấu nhiều bàn thắng nhất tại bán kết cúp châu Âu.

Đại diện Italia chơi cực kỳ nỗ lực ở trận bán kết lượt về Europa League 2020/21 dù thua đậm 2-6 ở lượt đi. Họ bị MU mở tỉ số trước nhưng chơi quật cường để thắng 3-2, dù không đủ để đi tiếp nhưng cũng cho thấy tinh thần cống hiến đáng khen ngợi.

Cavani ghi cú đúp khi MU đến làm khách trước AS Roma

Thất bại này thực sự đã gợi lại cho các CĐV AS Roma về màn hủy diệt mà họ từng hứng chịu trước chính MU vào năm 2007. Khi đó, đại diện Serie A thắng 2-1 ở lượt đi nhưng thua tới 1-7 ở lượt về tại Old Trafford, để rồi ngậm ngùi rời cuộc chơi với thất bại chung cuộc 3-8, ít hơn 2 bàn so với những gì họ vừa phải trải qua ở bán kết Europa League mùa này.

Có đến 13 bàn thắng được ghi, song cặp đấu giữa MU và AS Roma ở bán kết Europa League mùa này chưa phải là cuộc đụng độ có nhiều bàn thắng nhất ở bán kết các cúp châu Âu.

Quay ngược thời gian cách đây 3 năm, cũng chính AS Roma đã góp phần tạo nên một trong những trận bán kết cúp châu Âu nhiều bàn thắng nhất, khi họ thất thủ trước Liverpool ở bán kết Champions League 2017/18 với tổng tỉ số thua 6-7, tức là tương đương với những gì vừa phải nhận trước MU.

Sự khác biệt duy nhất ở đây là tính hấp dẫn. Năm 2018, AS Roma cũng hứng chịu trận thua rất đậm ở lượt đi trên đất Anh trước Liverpool (2-5), nhưng ở trận lượt về họ đã chơi bùng nổ dù bị đối thủ dẫn trước. Kịch tính của trận đấu diễn ra ở những phút cuối khi Nainggolan ghi 2 bàn trong 8 phút giúp AS Roma dẫn lại 4-2, nhưng không đủ để khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Song 13 bàn chưa phải là số bàn thắng nhiều nhất ở một cặp bán kết cúp châu Âu. Hai lượt đấu tạo ra 16 bàn thắng giữa Eintracht Frankfurt và Rangers tại bán kết European Cup (tiền thân của Champions League) mùa giải 1959/60 mới đang ngự trị trên đỉnh.

Khi đó, Eintracht Frankfurt đã khiến Rangers phải tâm phục khẩu phục khi đều ghi được 6 bàn ở mỗi lượt đi và về. Trên sân nhà ở lượt đi, Eintracht Frankfurt hạ Rangers 6-1, còn ở lượt về, Rangers dù đã làm tốt hơn với 3 bàn thắng, nhưng cũng để thủng lưới số bàn thua ngang với lượt đi.

Dẫu vậy, Eintracht Frankfurt cũng phải hứng chịu cảm giác bị vùi dập ở trận chung kết năm đó, khi họ bị Real Madrid xé thành từng mảnh trong thất bại 3-7. Bộ đôi huyền thoại Di Stefano và Puskas của Real tỏa sáng rực rỡ trong ngày hôm đó với lần lượt một cú hat-trick và poker cho mỗi người.

