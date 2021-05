MU mất trắng 200 triệu bảng từ vụ fan làm loạn, nhà Glazer điên đầu xin đàm phán

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 16:08 PM (GMT+7)

MU vừa bị hủy bỏ vụ nhận tài trợ 200 triệu bảng do các fan làm loạn.

MU sẽ bước vào một giai đoạn thi đấu khá dày khi phải đá 3 trận trong chỉ 5 ngày (cách 2 ngày nghỉ) và nguyên nhân của lịch này là do vụ các fan MU đồng loạt biểu tình phản đối nhà Glazer trong ngày dự kiến diễn ra trận MU – Liverpool tại Old Trafford. Các fan thậm chí đã tràn vào được sân vận động và khiến ban tổ chức phải dời lịch.

Áo tập của MU dự kiến được Hut Group tài trợ từ mùa hè 2021, nhưng thương vụ đã sụp đổ

Nhưng sẽ không chỉ có mỗi lịch thi đấu bị ảnh hưởng, nhóm các CĐV MU chống nhà Glazer đã hy vọng hành động của họ tạo ra được ảnh hưởng tiêu cực lên túi tiền của nhà Glazer. Và họ có vẻ đã đạt được thành công nhất định, tờ The Guardian mới đây cho biết MU đã bị nhà tài trợ rút khỏi cuộc đàm phán ký hợp đồng tài trợ áo tập trị giá lên tới 200 triệu bảng cho 10 năm (20 triệu bảng/năm, nhiều hơn cả tài trợ chính của hầu hết các CLB ngoài top 6 của Premier League).

Nguồn tin cho biết việc tài trợ này được tập đoàn Hut Group, một tập đoàn thương mại điện tử trụ sở tại sân bay Manchester và là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Anh Quốc, đề xướng và hợp đồng tài trợ dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên các fan MU không những biểu tình chống nhà Glazer mà còn tẩy chay các nhà tài trợ của CLB, mà Hut Group lại là một tập đoàn địa phương.

Giám đốc điều hành thương mại Richard Arnold của MU được phía Hut Group thông báo tin này vào thứ Sáu vừa qua và do đó MU sẽ không nhận được đồng nào từ phía tập đoàn này. Những người đứng đầu của Hut Group được cho là đã bị bất ngờ với quy mô và sự dữ dội trong các hành động tẩy chay của fan MU với các nhà tài trợ cho CLB, mà họ lại không muốn làm mất lòng người Manchester – trong số đó có không ít khách hàng của dịch vụ mua hàng nhanh của tập đoàn này – nên đã rút lui.

Fan MU không chỉ phản đối nhà Glazer mà còn tẩy chay các nhà tài trợ của CLB

Áo tập của MU hiện được AON tài trợ nhưng thỏa thuận đó sắp chấm dứt và với việc Hut Group rút lui, MU sẽ rất khó kiếm được một bản hợp đồng tài trợ nào có giá trị ngang bằng. MU đã có thể kiếm được tài trợ lớn hơn từ một tập đoàn nước ngoài, nhưng Hut Group được cho là bên trả giá cao nhất và ông chủ tập đoàn còn là fan MU.

Phía Hut Group mặc dù không làm ăn với MU nhưng họ cũng đã nhận được những sự chú ý lớn trên truyền thông và mạng xã hội trong khi tiết kiệm được tiền, thậm chí các diễn đàn fan MU đã kêu gọi sử dụng dịch vụ mua hàng của tập đoàn này để bày tỏ sự ủng hộ. Do đó chỉ có MU, hay cụ thể hơn là gia đình Glazer, thiệt hại trong sự kiện này.

Cũng theo The Guardian, những sự kiện nhắm vào các nhà tài trợ của MU đang có hiệu quả vượt ngoài mong đợi và nhà Glazer đã phải cân nhắc khả năng đàm phán với đại diện của Hội CĐV trung tín của MU (MUST). Phía MUST đang đòi nhà Glazer phải cho hội có người đại diện trong ban quản trị của CLB để tham gia vào các quyết định điều hành, giống như phía fan Chelsea đang làm sau vụ Super League.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-mat-trang-200-trieu-bang-tu-vu-fan-lam-loan-nha-glazer-dien...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-mat-trang-200-trieu-bang-tu-vu-fan-lam-loan-nha-glazer-dien-dau-xin-dam-phan-c28a6197.html