MU mất gần hết cầu thủ chạy cánh, Amorim sai lầm với Rashford và Antony

Cú sốc lớn cho Amorim

Chấn thương của Amad Diallo dĩ nhiên nằm ngoài mọi dự liệu, tính toán của HLV Ruben Amorim, cũng như ban huấn luyện MU. Nhưng nhìn vào tình hình lực lượng hiện tại của “Quỷ đỏ”, rõ ràng việc để Marcus Rashford và Antony rời đi theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là quyết định quá mạo hiểm.

Chấn thương của Diallo là cú sốc với HLV Amorim

Khi để Jadon Sancho đến Chelsea, Erik Ten Hag và ban huấn luyện cũ của MU đã có sự tính toán rất kỹ. Trên lý thuyết MU có 2 cầu thủ chạy cánh trái và 2 cho hành lang đối diện. Với vị trí quan trọng và đòi hỏi chiều sâu đội hình như vậy, việc mỗi vị trí cần có ít nhất 2 cầu thủ là yêu cầu bắt buộc.

Khi HLV Ruben Amorim đến, ông chủ trương xây dựng hệ thống 3-4-2-1. Trong đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ưu tiên 2 cầu thủ chơi trong vai trò của “số 10”, trong khi các cầu thủ chạy cánh vừa đảm nhiệm vai trò phòng ngự, vừa là quân số quan trọng trong các đợt tấn công.

Cũng vì thế, MU lúc này không đề cao các cầu thủ tấn công biên đơn thuần, mẫu cầu thủ như Marcus Rashford hay Antony. Thay vào đó, các cầu thủ vừa có khả năng phòng ngự lại làm tốt nhiệm vụ tấn công, kiểu như Amad Diallo được ưa chuộng. Nhưng giờ đây với việc Diallo nghỉ hết mùa, MU sẽ đối phó với vấn đề này thế nào?

Amorim có tiếc Rashford - Antony?

Có một điều chắc chắn, MU cũng như HLV Amorim khó lòng kỳ vọng vào Luke Shaw và Mason Mount. Trong những mùa giải gần đây cũng như chặng đường đã qua của mùa giải 2024/25, mức độ đóng góp của 2 cầu thủ người Anh này cực kỳ hạn chế. Thời gian họ trong phòng hồi phục chức năng nhiều gấp nhiều lần thời gian thi đấu.

Việc MU đẩy đi Antony và Rashford rõ ràng là sai lầm

Trong khi đó, Marcus Rashford và Antony đang cho thấy sự hữu dụng nhất định ở Aston Villa và Real Betis. Có thể họ không phải mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Amorim, nhưng ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, MU còn nhân sự để sử dụng.

Hãy nhìn Antony và Rashford thi đấu ở các CLB mới, họ đâu có tệ đến mức không còn giá trị gì cho MU? Nếu bộ đôi này còn ở Old Trafford, rõ ràng MU đã có những quân bài chất lượng hơn rất nhiều so với những cầu thủ được đôn lên từ học viện, cũng giàu kinh nghiệm hơn nhiều so với tân binh Patrick Dorgu.

Kịch bản tồi tệ đang chờ

Sau chấn thương của Diallo, MU còn cầu thủ tấn công biên duy nhất là Alejandro Garnacho. Thật khó để mường tượng đội bóng của HLV Amorim sẽ chơi như thế nào một khi cầu thủ người Argentina cũng gặp vấn đề.

Mùa giải của MU có nguy cơ trở nên tệ hơn nữa

MU vẫn còn nguyên vẹn hy vọng ở 2 đấu trường FA Cup và Europa League, trong khi tại giải Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” ở không quá xa nhóm đua trụ hạng. Amorim từng nói đây là tập thể tệ nhất trong lịch sử MU, ông cũng nhiều lần đề cập đến câu chuyện MU phải đua trụ hạng Ngoại hạng Anh. Vậy nhưng, HLV người Bồ Đào Nha còn làm yếu thêm tập thể vốn đã yếu và thiếu của mình.

Vô địch Europa League là mục tiêu tối thượng của thầy trò Amorim ở phần còn lại mùa giải 2024/25. Nhưng với việc Amad Diallo nghỉ hết mùa, còn Marcus Rashford và Antony đang cống hiến cho đội bóng khác, mùa giải của MU vốn dĩ đã tồi tệ, có nguy cơ còn trở nên khủng khiếp hơn nhiều.