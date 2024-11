MU mất 21,4 triệu bảng để thay HLV, bị CĐV phản đối vì tăng giá vé

MU tốn 21,4 triệu bảng cho việc thay tướng

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Manchester United (MU) phải bồi thường 10,4 triệu bảng cho HLV Erik Ten Hag và các cộng sự. Ngoài ra, đội bóng còn phải chi thêm 10 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của HLV Ruben Amorim với Sporting Lisbon và 1 triệu bảng để ông có thể gia nhập MU sớm.

MU tốn 21,4 triệu bảng để đuổi Ten Hag và đón Amorim

Như vậy, tổng cộng "Quỷ đỏ" đã chi 21,4 triệu bảng cho việc "thay tướng" giữa mùa. Con số này có thể chấp nhận được, nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng mua sắm của đội bóng trong hai kỳ chuyển nhượng tới.

Trong ba mùa giải gần nhất, MU ghi nhận khoản lỗ trước thuế lên tới 319 triệu bảng, sau khi chi hơn 600 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Vì vậy, đội bóng buộc phải có lãi trong năm nay để tránh vi phạm các quy định về công bằng tài chính.

Tỷ phú Jim Ratcliffe cùng các đồng sự cũng đang triển khai chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Từ tháng 7 đến nay, MU đã cắt giảm 250 nhân sự. Bên cạnh đó, CLB tăng giá vé từ 40 bảng lên 66 bảng và xóa bỏ ưu đãi cho trẻ em và người về hưu.

CĐV MU phản đối mạnh mẽ việc tăng giá vé

Ngay lập tức, động thái này đã nhận phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cổ động viên. Hai nhóm CĐV MU lớn ở Anh là Manchester United Supporters Trust (MUST) và The 1958, đã bày tỏ lo ngại về việc tăng giá vé gần đây. Thậm chí, nhóm The 1958 đang lên kế hoạch phối hợp với hội cổ động viên Everton để tổ chức biểu tình phản đối.

Theo đại diện của MUST, MU đã tăng giá vé mà không tham khảo ý kiến của Diễn đàn người hâm mộ, hay Ban cố vấn người hâm mộ của CLB. Họ lo ngại việc này sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tới và giá vé sẽ bị đẩy lên mức quá cao. Mặc dù người hâm mộ hiểu rằng tăng giá vé là cần thiết để cải thiện tài chính của đội bóng, nhưng họ mong muốn điều này phải được thực hiện có kế hoạch và lộ trình cụ thể.

Đại diện của MUST khẳng định: "Chúng tôi luôn ủng hộ đội bóng trong những thời điểm khó khăn nhất. Vậy tại sao chúng tôi lại phải trả giá cho sự quản lý kém cỏi của CLB, hay sự keo kiệt của gia đình Glazer trong suốt 20 năm qua? Chúng tôi đã làm tất cả những gì được yêu cầu. Vì vậy, việc tăng giá vé là không hợp lý".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]