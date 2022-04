MU khó trông cậy ở Pogba - Ronaldo, đến lúc trọng dụng những ngôi sao Nam Mỹ?

Có một lời nguyền Nam Mỹ ở Old Trafford

Trong hơn 26 năm "trị vì" của Sir Alex Ferguson, có một "lời nguyền" kỳ lạ với các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Dù là một nhà cầm quân đại tài, người có thể huy động nguồn lực một cách đáng kinh ngạc, vậy nhưng "Ông già gân" hầu như không thành công với các cầu thủ đến từ một khu vực lớn của bóng đá thế giới, nơi sản sinh ra những cầu thủ kiệt xuất bậc nhất lịch sử.

Nhiều cầu thủ Nam Mỹ đã đến MU và thất bại

Ngay cả khi Sir Alex lui vào dĩ vãng, MU vẫn không thể thay đổi thực tế này. Thời hậu Sir Alex, MU đón nhiều cầu thủ Nam Mỹ đến và hầu hết đều là các bản hợp đồng lớn, những ngôi sao trứ danh. Nhưng họ tiếp tục sa lầy ở Old Trafford, giống như bao thế hệ cầu thủ Nam Mỹ khác từng đến đây chơi bóng.

Có thể kể đến Angel di Maria, bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng mùa hè 2014, đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh khi đó. Trong mùa hè năm ấy, MU còn đón cả Radamel Falcao, dù chỉ là cho mượn nhưng cũng là "bom tấn" dựa trên danh tiếng của tiền đạo người Colombia; bên cạnh đó còn có cả Marcos Rojo.

Khi Mourinho đến thay Van Gaal, "Người đặc biệt" có câu nói nổi tiếng rằng "Một CLB sẽ không còn là đội bóng đúng nghĩa nếu không có ít nhất một cầu thủ Brazil trong đội hình". Và thế là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đem Fred về Old Trafford. Rồi sau này, Alexis Sanchez là một cầu thủ Nam Mỹ nổi tiếng khác gia nhập hàng ngũ "Quỷ đỏ".

Thật không may, những cầu thủ Nam Mỹ đều chỉ mang đến nỗi thất vọng, bất chấp là "bom tấn" chuyển nhượng như Di Maria, trả lương kinh hoàng 500.000 bảng/tuần như Sanchez hay dạng cây nhà lá vườn như Andreas Pereira. Tóm lại, dù có một lịch sử hào hùng nhưng các cầu thủ Nam Mỹ không để lại dấu ấn to lớn ở Old Trafford.

Đã đến lúc MU phải thay đổi?

Thế nhưng, giờ là lúc MU cần đến nguồn lực các cầu thủ Nam Mỹ hơn bao giờ hết. Dưới thời HLV Solskjaer, MU chủ yếu mua sắm các cầu thủ châu Âu: Harry Maguire, Daniel James, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho, Raphael Varane, Cristiano Ronaldo... Edinson Cavani là trường hợp Nam Mỹ hiếm hoi, và anh đến với MU thực tế chỉ là bản hợp đồng miễn phí.

Nỗi thất vọng mà Maguire và các đồng đội gây ra là quá lớn

Nhưng những cầu thủ lớn, được kỳ vọng nhiều ở MU dưới thời Ole như Maguire, Ronaldo hay Pogba, Lukaku, Mkhitaryan dưới thời Mourinho đều chỉ gây ra nỗi thất vọng. Do vậy, giờ là lúc MU hướng sự chú ý của mình sang đối tượng là các cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là hàng công. Bởi lẽ, đây luôn là mảnh đất sản sinh ra những cầu thủ tấn công kiệt xuất.

Trong quá trình "hóa rồng" của Man City, các cầu thủ Nam Mỹ như Carlos Tevez, Sergio Aguero hay Pablo Zabaleta đóng vai trò quan trọng. Nó là gợi ý lớn cho MU, một đội bóng đang dần rơi vào cõi hỗn mang với gần một thập kỷ sống trong hào quang quá khứ để quên đi nỗi buồn thực tại.

Chỉ có điều, nỗi e dè người Nam Mỹ hằn sâu vào tâm trí giới quan chức "Quỷ đỏ". Bằng chứng là người Manchester đang chấm Erik Ten Hag chứ không phải Mauricio Pochettino là lựa chọn tối ưu cho chiếc ghế nóng. Nên nhớ, Ten Hag chưa từng dẫn dắt đội bóng nào lớn hơn Ajax Amsterdam, trong khi Pochettino có sự thấu hiểu lớn với giải Ngoại hạng Anh trong giai đoạn làm việc với Tottenham hay Southampton.

Bộ ba Tevez, Aguero và Zabaleta có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Man City

Mặt khác, những David Moyes, Van Gaal, Mourinho rồi Solskjaer hay cả Rangnick đã đủ làm dẫn chứng rằng MU nên mạo hiểm cho người Nam Mỹ ở cả cương vị HLV lẫn cầu thủ. Hãy nhìn PSG đang thành công ra sao với Pochettino và hàng loạt ngôi sao của lục địa phía tây của Nam bán cầu, giới chóp bu MU sẽ có câu trả lời.

