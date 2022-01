MU đón Pogba trở lại: Chờ HLV Rangnick thỏa sức tung hoành chiến thuật

Pogba đã trở lại tập luyện cùng toàn đội MU sau vài tháng dưỡng thương dính phải khi về tập trung ĐTQG. Tiền vệ người Pháp sẽ sớm trở thành một trong những lựa chọn của HLV Ralf Rangnick trong những ngày tới và ông thầy người Đức cũng đã có những lời vừa khích lệ vừa khích tướng với cậu học trò.

Pogba sắp trở lại sau 2 tháng dưỡng thương

Câu hỏi được đặt ra là khi có Pogba, HLV người Đức sẽ sử dụng cầu thủ người Pháp như thế nào. Mourinho và Solskjaer đều bị cho là thất bại trong việc tìm vị trí thích hợp của Pogba so với HLV Deschamps tại ĐT Pháp. Với sự xuất hiện của Pogba, sơ đồ 4-2-2-2 có thể được HLV Rangnick đem trở lại.

Lý do đầu tiên là tiền vệ người Pháp có thể đảm nhiệm vị trí số 10 lệch trái. Pogba không thể so sánh về tốc độ so với Sancho hay Rashford nhưng nổi bật hơn hẳn ở khả năng sáng tạo. Từ chồng biên, chọc khe hay chuyển cánh, Pogba đều có thể làm tốt.

Bộ kỹ năng gần như hoàn hảo của Pogba cũng giúp ông thầy người Đức dễ dàng xoay chuyển về đội hình kim cương 4-1-2-1-2. Thực tế, Ralf Rangnick đã làm điều đó trong trận đấu với Aston Villa tại FA Cup. Tuy nhiên, McTominay, Fred hay Van De Beek không thể so sánh được với Pogba ở vị trí tiền vệ con thoi bên trái.

Sự trở lại của Pogba giúp Rangnick có thể đem sơ đồ 4-2-2-2 trở lại

Ngay cả khi Ralf Ranick chấp nhận đá với sơ đồ 4-3-3 như hiện tại, Pogba cũng là mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí tiền vệ lệch trái. Tuy nhiên, đó sẽ là lựa chọn rất phiêu lưu bởi nhiệm vụ phòng ngự sẽ đè nặng lên tiền vệ mỏ neo do "ông già" Matic đảm nhận. Ralf Rangnick có lẽ chỉ lựa chọn phương án này khi MU cần phải dồn lên tấn công trong thế không còn gì để mất.

Ngoài ra, ông thầy người Đức có thể sử dụng Pogba ở vị trí tiền đạo cánh trái trong đội hình 4-2-3-1 giống như Solskjaer từng làm trong một số trận đấu hồi đầu mùa. Tiền vệ người Pháp đã làm rất tốt và đa phần những kiến tạo của Pogba tại Ngoại hạng Anh đều tới trong khoảng thời gian này.

Đáng tiếc là Solskjaer lại không chọn cách phát triển đội hình theo hướng này mà cố sử dụng những tiền đạo chạy cánh như Sancho hay Greenwood. Với một bậc thầy chiến thuật như Rangnick, chuyện ông "cải biến" ý tưởng của người tiền nhiệm thành công là điều không phải viển vông.

Rõ ràng, Pogba là một "viện binh" rất đáng chú ý của MU trong thời gian tới. Tuy nhiên, sử dụng tiền vệ này thế nào cho tốt vẫn luôn là bài toán khó tại MU trong những năm qua. Liệu Rangnick có thể giải quyết được?

MU thời HLV Rangnick Theo bạn MU sẽ có danh hiệu dưới thời HLV Rangnick không? Có Không Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-don-pogba-tro-lai-cho-hlv-rangnick-thoa-suc-tung-hoanh-chie...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-don-pogba-tro-lai-cho-hlv-rangnick-thoa-suc-tung-hoanh-chien-thuat-c28a24120.html