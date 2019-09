MU đại loạn: Nghi án Phil Jones đòi đuổi HLV Solskjaer ngay trên tivi, sếp lớn nổi giận

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 00:44 AM (GMT+7)

MU của tháng 9/2019 đang đi vào vết xe đổ của MU tháng 12/2018. Đó là những ngày sau cùng của HLV Jose Mourinho ở Old Trafford. Ông bị các cầu thủ của mình "phản bội". Dường như điều đó cũng đang xảy ra với Solskjaer.

Video cuộc trao đổi giữa Jones và Phó chủ tịch Woodward

Cuộc hội thoại điên rồ của Phil Jones

Cuối tháng 11/2018, HLV Jose Mourinho hoàn toàn mất kiểm soát phòng thay đồ. Theo Daily Mail, nhóm cầu thủ bất mãn với "Người đặc biệt" do Paul Pogba và Anthony Martial dẫn đầu, hầu như bất tuân mệnh lệnh từ HLV Mourinho.

Cuộc hội thoại điên rồ giữa Jones và Phó chủ tịch Woodward khiến người hâm mộ MU nổi giận

Sau trận thua West Ham vừa qua, có cảm giác MU của Ole Gunnar Solskjaer đang đi vào con đường "diệt vong" từ người tiền nhiệm Jose Mourinho. Và nó không còn là cảm giác đơn thuần nữa. Bởi nhà cầm quân người Na Uy đang chịu rất nhiều sức ép, từ mọi phía. NHM MU thất vọng, ban lãnh đạo gây sức ép, còn các cầu thủ thì... có dấu hiệu phản bội.

Ngay tại sân London Stadium của West Ham, trung vệ Phil Jones có màn trao đổi không thể tin nổi với Phó chủ tịch MU - Ed Woodward - người cũng dự khán ở London trận đấu mới đây. Trung vệ người Anh không được đăng ký trong trận này, đã xuất hiện cùng PCT Ed Woodward để theo dõi trận đấu, bên cạnh là thủ môn Lee Grant.

Và dựa vào cách đọc khẩu hình, truyền thông Anh đã chộp được đoạn hội thoại này. Phil Jones: "Sacked in the morning" (Sa thải vào sáng mai). Đoạn trao đổi của Jones lọt vào tai Ed Woodward, và vị Phó chủ tịch điều hành của đội chủ sân Old Trafford bực tức nói lại: "We’re on camera, stop!" (Chúng ta đang lọt vào tầm ngắm của ống kính, ngậm miệng lại đi!).

Dù sao đây vẫn là một nghi án. Tờ Mirror sau đó đã lên tiếng lý giải hành động của Phó chủ tịch Ed Woodward. Theo đó thì thực chất vị phó chủ tịch này đã quay lại để nói chuyện với một người phụ nữ ngồi bên cạnh Jones, được cho là một quan chức của "Quỷ đỏ". Nhưng có vẻ lý giải này không thực sự thuyết phục, bởi ngữ cảnh khi đó cho thấy Woodward đang trao đổi trực tiếp với Jones.

MU đang "dột từ nóc"?

Nếu những dòng trao đổi giữa Phil Jones và Phó chủ tịch Woodward là sự thật, thì đây là điều không thể chấp nhận với MU. Và nó là bằng chứng rõ ràng nhất, tố cáo nội tình hoảng loạn của "Quỷ đỏ". Các cầu thủ MU dường như không dành cho HLV Solskjaer sự kính nể đúng mực, cho dù nhà cầm quân người Na Uy lèo lái đội bóng ra sao.

HLV Solskjaer đang bị thượng tầng MU phản bội?

Từ đầu mùa, HLV Solskjaer chưa dành cho Jones bất cứ phút thi đấu nào tại giải Ngoại hạng Anh. Tất cả những gì cầu thủ này có là 90 phút trước nhược tiểu Astana ở Europa League. Bởi thế, tâm lý bất mãn nơi Jones hay thủ môn Grant là có thể hiểu được.

Khi HLV Jose Mourinho phải rời Old Trafford, rất nhiều lần nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bóng gió rằng ông đã bị các cầu thủ MU phản bội. Giờ thì những người đặt niềm tin vào HLV Solskjaer lo ngại rằng điều đó sẽ tái diễn với "Solsa". Ông đang bị những cầu thủ mà mình hy vọng - phản bội lại niềm tin nơi ông. Và với những cầu thủ như thế thì cơ hội nào để MU nói chung và Solskjaer nói riêng, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại?

Vấn đề ở chỗ, nếu tình trạng này đang thực sự xảy ra ở Old Trafford - thì mầm mống phản loạn nằm ở sự dung dưỡng của chính giới thượng tầng MU. Theo tờ Daily Mail, MU đang theo dõi sát sao Thomas Tuchel, xem nhà cầm quân này như một phương án thay thế Solskjaer trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

Lối chơi và phương án xây dựng đội bóng của Tuchel phù hợp với những gì MU đang theo đuổi. Tất nhiên, đây vẫn là một kế hoạch dự trù, và tương lai thì chưa ai dám chắc điều gì.