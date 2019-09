MU có "Vua áo đen" may mắn trợ giúp đấu Arsenal, “Pháo thủ” sợ dớp buồn

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 16:17 PM (GMT+7)

Trọng tài chính ở cuộc thư hùng giữa MU và Arsenal ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh sắp tới là một nhân vật đặc biệt từng mang lại may mắn cho "Quỷ đỏ" năm ngoái khi họ đối đầu chính "Pháo thủ" ở đấu trường danh nhất nhất xứ sở sương mù.

Video MU thắng Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh vào tháng 4 năm 2018 khi trọng tài Kevin Friend bắt chính:

Trang chủ của giải Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa xác nhận danh tính tổ trọng tài được FA chỉ định điều hành trận cầu đinh giữa MU và Arsenal sắp tới tại vòng 7 vào lúc 2h00 rạng sáng 1/10 (giờ Việt Nam).

Theo đó, trọng tài chính sẽ là ông Kevin Friend. Hai trợ lý ở biên cho "vị vua áo đen" này là Scott Ledger, và Richard West. Trọng tài thứ tư sẽ là ông Chris Kavanagh. Trong khi đó, tổ VAR (video trợ giúp trọng tài) sẽ do ông Mike Dean phụ trách chính cùng phụ tá là đồng nghiệp Stephen Child.

Trọng tài Kevin Friend từng bị đồn là "fan cứng" của MU

Việc trọng tài Kevin Friend (48 tuổi) được chỉ định bắt chính trận đấu giữa MU và Arsenal sắp tới trên sân Old Trafford đã mang đến những luồng ý kiến trái ngược của đôi bên khi nhớ về ký ức cuộc so tài giữa họ năm ngoái.

Còn nhớ, cách đây 2 mùa, ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 29/4/2018, cũng tại "Nhà hát của những giấc mơ", Man đỏ đã thắng "Pháo thủ" 2-1 khi vị "quan tòa sân cỏ" sinh ra ở Leicester City là người điều hành.

Trọng tài này có họ là "Friend", nghĩa tiếng Anh là "Bạn bè" và ông đã bị vu là "một người bạn" đứng đằng sau trợ giúp MU với những quyết định thiên vị đội bóng này liên quan đến một sự cố trong quá khứ cách đây 2 năm.

Cụ thể, trong trận đấu giữa chủ nhà MU và đội khách Bournemouth ở giải Ngoại hạng Anh vào ngày 5/3/2017, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (MU) và trung vệ Tyrone Mings (Bournemouth) đã xảy ra tranh chấp và có những hành động đáng nhận thẻ. Lúc đầu, gầm giày của Mings đã giáng trúng đầu của Ibra, sau đó lão tướng người Thụy Điển “trả đũa” bằng một cú thúc cùi chỏ.

Andrew Surman đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở phút thứ 33, và đến khi tiền đạo người Thụy Điển có hành vi chơi xấu với Mings, Surman đã phản ứng gay gắt với Ibra, anh đẩy ngã Ibra và nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. Anh bị đuổi ra khỏi sân một cách đầy tranh cãi.

Hành động của trọng tài Kevin Friend đã bị chỉ trích rất nhiều trên mạng xã hội Twitter. Fan có tên Adrian Clarke cảm thấy sốc với ông Friend: “Tiêu chuẩn trọng tài ở Premier League chưa bao giờ thấp hơn”.

Còn với tài khoản Footy Accumulators thì bày tỏ sự giận dữ: “Kevin Friend. Hãy ra khỏi sân ngay!” Trang Not Match of the Day miêu tả: “Kevin Friend như đang đi bộ vòng quanh sân Old Trafford.” kèm theo bức ảnh của một người khiếm thị.

Indykaila News đề nghị: “Trung Quốc làm ơn hãy đưa Kevin Friend rời khỏi đây!” Tài khoản Amith Gosai chơi chữ: “Chúng ta biết rõ ràng ai là “bạn” tại Old Trafford”. Theo Totally Man Utd cho rằng: “Kevin Friend đã mất kiểm soát hoàn toàn tại Old Trafford”. Thậm chí tài khoản Einar Angeltveit: “Man United có tỉ lệ thắng là 82% ở mọi trận đấu mà Kevin Friend cầm còi.”

Một CĐV đã sửa lại tiểu sử ông Kevin Friend trên Wikipedia với nội dung: “Kevin Friend là một trọng tài bóng đá chuyên nghiệp người Anh làm việc cho Man United. Ông cũng là một thành viên của CLB fan Man United. Friend thường đưa ra những quyết định có lợi cho các đội bóng lớn bởi ông ta là kẻ nhút nhát.”

Lần gần nhất, Kevin Friend là trọng tài chính một trận đấu của Arsenal là khi "Pháo thủ" thua 0-1 trên sân Goodison Park khi làm khách của Everton vào ngày 7/4 năm nay. Còn với MU, trọng tài sinh năm 1971 này từng điều hành trận đấu gần nhất của "Quỷ đỏ" là khi họ thắng Chelsea 2-0 ngay tại sân Stamford Bridge ở vòng 5 FA Cup mùa trước.

12 lần làm khách ở Old Trafford gần nhất suốt 13 năm qua tại giải Ngoại hạng Anh, Arsenal không thắng được MU

MU cũng đã bất bại 12 trận gần nhất tiếp đón Arsenal tại sân nhà Old Trafford ở giải Ngoại hạng Anh (thắng 8, hòa 4) suốt 13 năm qua kể từ khi "Quỷ đỏ" thua kình địch này 0-1 vào tháng 9 năm 2006 tại đây. Liệu lần này, đội khách đến từ Bắc London có thể phá dớp buồn?