MU chưa an tâm với Solskjaer: Lộ diện ứng viên Đức từng vào bán kết Cúp C1

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Chiến lược gia người Đức Ralf Rangnick được xem là một trong những ứng cử viên mà MU muốn có nếu phải thay thế Ole Gunnar Solskjaer.

MU hiện đang chật vật ở giữa bảng xếp hạng Premier League. Mặc dù kết quả hòa trước đội đầu bảng Liverpool và sau đó thắng Chelsea tại League Cup được nhiều người xem là một dấu hiệu tích cực, nhưng trận thua Bournemouth đưa người ta trở lại thực tế rằng MU đang liên tục bế tắc trước các đội bóng yếu hơn.

Ole Gunnar Solskjaer và MU đang có một mùa giải chật vật

Điều này khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer, dù nhận được rất nhiều lời hứa hẹn công khai từ phó chủ tịch Ed Woodward, vẫn có thể bị thay thế trong hoặc sau mùa giải này nếu thành tích thi đấu của MU không có sự tiến bộ. Đã có tin đồn HLV Max Allegri người Italia là ứng viên thay thế Solskjaer, và mới đây dư luận Đức cho biết Ralf Rangnick cũng đang được MU quan tâm.

Nhà báo Christian Falk của tờ Bild (Đức) cho biết Ralf Rangnick đang được Bayern Munich mời chào sau khi rời Leipzig, nhưng MU cũng nằm trong số các ứng cử viên mặc dù Falk nhấn mạnh thêm rằng chưa rõ “Quỷ Đỏ” có định bổ nhiệm ông vào vị trí HLV trưởng. Lý do là bởi Rangnick hiện đang phụ trách việc phát triển bóng đá cho các CLB thuộc tập đoàn Red Bull, nói cách khác ông là một giám đốc điều hành.

Rangnick đã trở nên nổi tiếng trong giới bóng đá Đức sau khi dẫn dắt Hoffenheim từ một đội bóng làng trở thành ứng viên tranh vé Champions League ở Bundesliga, và có một giai đoạn dẫn dắt Schalke 04 tới bán kết Champions League mùa 2010/11.

Ralf Rangnick đã rất thành công ở Hoffenheim, Schalke 04 và RB Leipzig

Sau khi rời Schalke, Rangnick gia nhập tập đoàn Red Bull và bắt đầu xây dựng nền bóng đào tạo trẻ cho CLB RB Salzburg và RB Leipzig, đội mà sau đó chính Rangnick tiếp quản vị trí HLV trưởng, đưa họ thăng hạng Bundesliga và về nhì ngay trong mùa giải đầu tiên ở sân chơi cao nhất bóng đá Đức.

Rangnick trong quá khứ đã từng được West Brom mời gia nhập nhưng từ chối vì lý do cá nhân, ông trên thực tế đã từng đi học đại học tại Anh và đá bóng nghiệp dư ở đây nên không lạ gì văn hóa bóng đá Anh. Phong cách bóng đá của Rangnick luôn đề cao pressing toàn sân, hàng thủ dâng cao và tấn công quyết liệt với các đường chuyền nhanh tầm thấp.

Mạng lưới đào tạo của Red Bull do Rangnick xây dựng đã trở nên nổi tiếng khi sản sinh ra những Timo Werner & Dayot Upamecano (Leipzig), Sadio Mane & Naby Keita (Liverpool), Valentino Lazaro (Inter), Bernardo (Brighton) hay gần đây là tiền đạo 19 tuổi gây sốt Erling Haaland (Salzburg). MU có vẻ cũng muốn Rangnick tạo nên một ảnh hưởng như thế ở Old Trafford, thậm chí 3 tuần trước chính Rangnick đã bỏ ngỏ cơ hội đến MU trong một cuộc phỏng vấn cho Ben Lyttleton của tờ The Guardian.