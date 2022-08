MU bét bảng NHA, HLV Ten Hag nguy cơ bị sa thải sớm nhất Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh 2022/23 sớm cho thấy đây là một mùa giải rất khốc liệt với các huấn luyện viên. Dù giải đấu mới trải qua được 2 vòng đấu nhưng các nhà cái đã bắt đầu rục rịch đưa ra tỉ lệ huấn luyện viên có nguy cơ bị đuổi việc cao nhất. Hơn thế nữa, một số tỉ lệ ăn rất thấp đồng nghĩa với khả năng xảy ra trong thực tế cực cao.

Ten Hag sớm nhận ra sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh

Với việc MU để thua 2 trận liên tiếp và đứng cuối bảng, HLV Ten Hag lọt vào nhóm đầu có thể bị sa thải dù mới chính thức làm việc tại sân Old Trafford từ hồi tháng 7. Hiện tại, các nhà cái đang để tỉ lệ chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải là 1 ăn 4. Đây là tỉ lệ ăn rất thấp và Ten Hag nên lo dần cho tương lai của mình.

MU đã thủng lưới tới 6 bàn và bàn thắng duy nhất của họ ở Ngoại hạng Anh là do đối phương phản lưới nhà. Ngay cả người hâm mộ lạc quan nhất của “Quỷ đỏ” cũng không dám tưởng tượng cảnh đội nhà thi đấu với Liverpool ở vòng sau như thế nào. "The Kop" thi đấu chưa vào guồng, nhưng so với Brighton và Brentford, đoàn quân của Jurgen Klopp chắc chắn khủng khiếp hơn nhiều.

Trong khi đó, MU của Ten Hag lúc này chẳng khác gì “nhà dột gặp mưa rào”. Thời gian hơn một tháng là không đủ để ông thầy người Hà Lan giúp các học trò thấm nhuần được triết lý bóng đá của mình. Với việc chưa bổ sung đủ nhân sự cần thiết, Ten Hag chẳng thể làm gì hơn là đăm chiêu mỗi khi MU thủng lưới.

Lampard và Hasenhuttl sẽ cùng Ten Hag đua tranh ở bảng xếp hạng HLV sớm bị sa thải nhất

Nếu lối chơi và con người không có gì thay đổi, một trận thảm bại khác trước Liverpool của đội chủ sân Old Trafford là điều có thể dự báo trước. Lúc đó, có lẽ tỉ lệ đặt cửa Ten Hag bị MU sa thải còn tụt sâu hơn hiện tại. Thời điểm này vẫn còn 2 HLV có cửa bị sa thải cao hơn cả ông thầy người Hà Lan.

Đó là Raph Hasenhuttl của Southampton và Frank Lampard của Everton. Cả hai ông thầy này đều ở trong tình cảnh đội bóng không tiến bộ từ mùa giải trước sang đến mùa này. Southampton cho thấy sự thụt lùi nghiêm trọng khi không có sự bổ sung nào đáng chú ý trong mùa hè.

Trong khi đó, Lampard vẫn tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong việc huấn luyện một đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Everton của Lampard luôn khiến cho người ta cảm thấy bất an. Cùng với Ten Hag và Hasenhuttl, HLV người Anh sẽ tạo ra cuộc đua chẳng ai muốn. Đó là ai sẽ bị sa thải sớm nhất.

Erik Ten Hag dẫn dắt MU Theo bạn Ten Hag có phù hợp để dẫn dắt MU? Có Không Cần thêm thời gian trả lời Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-bet-bang-nha-hlv-ten-hag-nguy-co-bi-sa-thai-som-nhat-ngoai-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-bet-bang-nha-hlv-ten-hag-nguy-co-bi-sa-thai-som-nhat-ngoai-hang-anh-c28a36824.html