MU bay 11.000km "cày tiền" ngay sau vòng 38 NHA, fan chỉ trích giới chủ

MU công bố lịch du đấu châu Á, Rashford vắng mặt

Mới đây, MU vừa xác nhận trên trang chủ kế hoạch du đấu châu Á khi mùa giải 2024/25 khép lại. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford có 2 trận đấu tại Kuala Lumpur (Malaysia) và Hong Kong (Trung Quốc).

Đầu tiên, đoàn quân do HLV Ruben Amorim dẫn dắt gặp đội Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars, do HLV Kim Sang Sik cầm quân) vào ngày 28/5 tại sân Bukit Jalil. 2 ngày sau (30/5), đội di chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) để thi đấu tại SVĐ Hong Kong.

MU bay sang Malaysia chỉ 3 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2024/25

Với quãng đường di chuyển gần 7.000 dặm (xấp xỉ 11.000 km), chuyến du đấu này dự kiến mang lại cho MU khoản doanh thu gần 10 triệu bảng.

Được biết, dàn sao như Bruno Fernandes, Harry Maguire hay Casemiro không được miễn tham gia chuyến du đấu này. Trong hợp đồng, các nhà tài trợ yêu cầu những cầu thủ hàng đầu MU phải chơi cả 2 trận. Theo chiều ngược lại, Marcus Rashford sẽ vắng mặt, nguyên nhân vì cầu thủ 27 tuổi thi đấu cho Aston Villa theo bản hợp đồng cho mượn tới hết tháng 6.

Theo kế hoạch, MU đá trận cuối Ngoại hạng Anh gặp Aston Villa hôm 25/5, chỉ 3 ngày trước thềm chuyến du đấu. Trường hợp lọt vào chung kết Europa League, thầy trò HLV Amorim còn phải ra sân vào ngày 21/5. Điều này đồng nghĩa, dàn sao "Quỷ đỏ" có thể cày ải 4 trận chỉ trong vòng 10 ngày.

Fan MU chỉ trích giới chủ hám tiền, không quan tâm sức khỏe cầu thủ

Trong bóng đá hiện đại, các chuyến du đấu quốc tế được xem là dịp để đội bóng kết nối với người hâm mộ toàn cầu và tạo ra doanh thu thương mại. Tuy nhiên, việc cầu thủ MU "cày ải" không lâu sau khi mùa giải kết thúc khiến fan không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ khẳng định, đây là ví dụ tiêu biểu cho việc CLB ưu tiên lợi nhuận hơn khía cạnh bóng đá, dưới sự điều hành của gia đình Glazer và tập đoàn INEOS.

Tài khoản Twitter @majorlaw2008 cảnh báo, MU có thể lặp lại sai lầm ở mùa hè năm ngoái, thời điểm nhiều cầu thủ dính chấn thương ngay trước thềm mùa giải mới: "Tại sao không ưu tiên chiến thuật và thể lực của cầu thủ. Hãy nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với Ten Hag trong mùa hè năm ngoái?".

Trong khi đó, @charlesmarr22 cho rằng: "Thật tồi tệ. Không có gì lạ nếu một nửa đội bóng dính chấn thương".

Tài khoản @left_unheard chia sẻ: "Điều này cần phải bị cấm. Các HLV than vãn về sự mệt mỏi và sức khỏe cầu thủ, nhưng chỉ 2 ngày sau khi mùa giải kết thúc, họ lại bay nửa vòng trái đất để đá giao hữu trong thời tiết 30 độ C, tất cả chỉ vì tiền. Cổ động viên đã mệt mỏi với việc thương mại hóa quá mức trong bóng đá".

Tài khoản @left_unheard @ClairClair211 viết: "Không có gì lạ khi các cầu thủ kiệt sức. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi đúng nghĩa, không phải trở thành những cỗ máy kiếm tiền cho CLB".