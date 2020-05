Messi và Ronaldo rầu rĩ: Các giải xuất sắc nhất năm đều sẽ bị hủy?

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 16:09 PM (GMT+7)

FIFA đã hủy bỏ giải The Best và có thể Quả bóng Vàng lẫn Giày vàng châu Âu cũng không được trao.

Tờ Marca mới đây đưa tin FIFA đã tuyên bố sẽ hủy bỏ giải thưởng The Best của năm 2020. Lễ trao giải thưởng The Best được FIFA tổ chức hàng năm và dự kiến sẽ được diễn ra tại Milan vào tháng 9 năm nay, nhưng do dịch Covid-19 mà giải sẽ bị hủy bỏ.

Lionel Messi cùng vợ trong lễ trao giải The Best 2019

Như vậy sẽ không có cầu thủ nam nào được nhận giải The Best. Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA đang có đương kim quán quân là tiền đạo Lionel Messi của Barcelona, người đã vượt qua Virgil Van Dijk và Cristiano Ronaldo để đăng quang năm 2019. Bên cạnh giải cho cầu thủ nam, FIFA còn trao giải cho thủ môn xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và nữ cầu thủ xuất sắc nhất.

Việc quyết định không trao giải The Best năm nay đến cùng lúc với quyết định hoãn 3 giải đấu của FIFA. Giải U20 World Cup nữ sẽ dời sang tháng 2/2021, giải U17 World Cup nữ đá trong tháng 2 & tháng 3 năm sau, còn giải World Cup futsal sẽ tổ chức vào đầu năm mới 2021.

Với việc giải The Best bị hủy năm nay thì những giải khác cũng đang chờ xem xét. Đáng chú ý nhất là giải Quả bóng Vàng của tạp chí France Football, hiện tạp chí này chưa có quyết định về việc có trao giải hay không. Họ có thể sẽ chờ tình hình Champions League và các giải cúp châu Âu khác có được tổ chức, nếu không sẽ hoãn năm nay.

Một giải thưởng khác là Giày vàng châu Âu thì có thể vẫn sẽ trao tùy theo tình hình các giải VĐQG. Năm ngoái Lionel Messi đã đoạt giải lần thứ 6 còn năm nay Ciro Immobile đang đứng đầu danh sách và Robert Lewandowski bám đuổi phía sau. Phía trao giải đang khó xử bởi giải VĐQG Pháp, Hà Lan & Bỉ đã kết thúc nên tính công bằng khi trao giải bị đặt dấu hỏi.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/messi-va-ronaldo-rau-ri-cac-giai-xuat-sac-nhat-nam-deu-se-bi-huy-c9a7...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/messi-va-ronaldo-rau-ri-cac-giai-xuat-sac-nhat-nam-deu-se-bi-huy-c9a764853.html