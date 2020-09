Messi tuyên bố ở lại Barca nhưng "mất tích": Bao giờ tập luyện trở lại?

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 10:16 AM (GMT+7)

Giới truyền thông Tây Ban Nha lại phải thất vọng khi túc trực trước cổng trung tâm huấn luyện của Barcelona để chờ Messi xuất hiện.

Ngày thứ Sáu (4/9) vừa qua, Leo Messi quyết định bước ra từ bóng tối với buổi phỏng vấn với tờ Goal để bộc bạch về quyết định ra đi gây nhiều tranh cãi thời gian qua. Siêu sao người Argentina tiết lộ nhiều thông tin quan trọng và điều quan trọng nhất là M10 khẳng định sẽ ở lại Barcelona thêm một mùa giải.

Messi chính thức tuyên bố ở lại Barcelona

Trong buổi phỏng vấn, Messi cho biết sẽ sớm trở lại tập luyện cùng đội bóng xứ Catalunya với tinh thần quyết tâm cao nhất. Bởi vậy, giới truyền thông Tây Ban Nha đã túc trực tại bên ngoài trung tâm huấn luyện của Barcelona trong ngày thứ Bảy (5/9) để chờ đợi sự xuất hiện của siêu sao người Argentina.

Tuy nhiên, tất cả đã trở thành công cốc. Theo tờ AS, đội trưởng của Barcelona tiếp tục “mất tích” khi không tới Ciutat Esportiva Joan Gamper, trung tâm huấn luyện của đội bóng. Dường như Messi muốn tránh “cơn bão” truyền thông đang hướng tâm điểm về mình.

Cũng theo nguồn tin của tờ AS, Leo Messi thực chất chưa thể tập luyện cùng các cầu thủ Barcelona do chưa kiểm tra y tế cũng như xét nghiệm Covid-19. Các thành viên khác của đội bóng đá thực hiện thủ tục này từ một tuần trước nhưng Messi thì chưa, do vướng bận chuyện đòi ra đi.

Messi chưa trở lại tập luyện cùng Barcelona

Ban tổ chức La Liga yêu cầu bất kỳ cầu thủ nào trở lại tập luyện cũng phải vượt qua buổi xét nghiệm Covid-19 và không có ngoại lệ. Messi có hai sự lựa chọn là tới trung tâm xét nghiệm, hoặc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Dù là cách nào đi chăng nữa thì M10 phải âm tính với Covid-19 mới có thể tập cùng Barcelona.

Nếu không có gì thay đổi, truyền thông Tây Ban Nha hy vọng Messi sẽ trở lại tập luyện vào thứ Hai (7/9) do Barcelona cho các cầu thủ nghỉ ngày chủ nhật (6/9). Đó sẽ là lần đầu tiên siêu sao người Barcelona tập trở lại dưới quyền chỉ đạo của HLV Ronald Koeman.

Ông thầy người Hà Lan vẫn liên tục ca ngợi tài năng của M10, dù Messi quyết định ra đi sau cuộc nói chuyện với chính vị HLV này. Hiện tại, một số tin đồn cho rằng Koeman sẽ tước băng đội trưởng của Messi và trao cho Gerard Pique, nhưng chưa có thông tin chính thức nào từ đội bóng xứ Catalunya.

