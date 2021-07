Messi "thất nghiệp" gây rắc rối cho Barca: Bị Atletico ép giá vụ Griezmann

Barcelona chưa thể ký hợp đồng mới với Lionel Messi. Trên danh nghĩa, siêu sao người Argentina hiện đang là cầu thủ tự do. Lý do là bởi Barca đã chạm mức lương trần của giải La Liga, do đã chiêu mộ thêm Memphis Depay, Sergio Aguero và Eric Garcia.

Chủ tịch Laporta đang cố gắng giải quyết vụ Griezmann để ký hợp đồng mới với Messi

Bởi thế, Barcelona sẽ phải giảm bớt quỹ lương của mình đủ một khoảng trống lớn để Messi có thể chen chân vào đó. Và Antoine Griezmann chính là kẻ phải “hy sinh”. Theo tờ Marca, một cuộc trao đổi giữa Barcelona và Atletico Madrid đang được thương thảo. Theo đó, Barca muốn nhận một khoản tiền cùng với Saul Niguez đến Nou Camp, để cho Griezmann trở lại với đội bóng cũ.

Vấn đề ở chỗ, Atletico Madrid cho rằng đây chỉ là một thương vụ xứng đáng đổi ngang. 2 năm trước, ngôi sao người Pháp đến Nou Camp với giá 120 triệu euro. Nhưng hiện tại, khi đã bước sang tuổi 30, đội chủ sân Wanda Metropolitano tin rằng Griezmann chỉ còn giá trị bằng đúng một nửa những gì họ được nhận 2 năm trước. Và họ định giá Saul Niguez cũng có mức giá tương tự.

Tất nhiên, Barcelona không đồng ý. Nếu đổi ngang, họ sẽ lỗ thê thảm. Nhưng vẫn theo tờ Marca, Atletico Madrid không có ý định nhượng bộ, bởi họ nắm được điểm yếu chí mạng của giới thượng tầng Barcelona.

Lúc này, Chủ tịch Joan Laporta đang muốn mau chóng dứt điểm vụ Griezmann để ký hợp đồng mới với Messi, tránh đêm dài lắm mộng. Ai biết được Messi không đổi ý, bất ngờ chấp thuận gia nhập Man City, PSG hay bất cứ đội bóng nào anh muốn. Do đó, người Catalunya nhiều khả năng sẽ phải nhượng bộ đối tác, hòng cắt giảm mức lương 45 triệu euro/mùa trước thuế của ngôi sao người Pháp.

Khốn nỗi, được đằng chân Atletico lại đòi lân đằng đầu. Đổi ngang vụ Griezmann - Saul đã là một lợi thế, nhà đương kim vô địch La Liga còn đòi hỏi đối tác phải hỗ trợ chi trả mức lương siêu khủng của Griezmann. Bản thân cầu thủ này không có ý định giảm lương hay phải chịu thiệt để rời Barca. Trong khi đó, nền tảng tài chính của Atletico lại không mấy dư dả.

Nếu Barca không đồng ý, Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico sẵn sàng “om” thương vụ này đến cuối kỳ chuyển nhượng. Đội bóng thành Madrid hiểu rằng, thời gian chính là kẻ thù của Barca lúc này, trong khi họ lại không vội.

