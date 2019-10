Messi - Ronaldo dễ bị cấm thi đấu tại Anh: Ngã ngửa lý do

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 00:12 AM (GMT+7)

Ronaldo - Messi cùng nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới đứng trước nguy cơ bị cấm nhập cảnh tại Anh vì một lý do... lãng xẹt.

Cristiano Ronaldo và Leo Messi đang là huyền thoại của bóng đá đương đại. Dù cả hai đều đã bước qua tuổi 30 nhưng vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Bởi vậy, nhiều đại gia tại châu Âu vẫn sẵn sàng "trải thảm đỏ" để rước một trong hai người về đội bóng và các ông lớn của bóng đá Anh cũng không nằm ngoài khát khao ấy.

Messi và Ronaldo có thể bị cấm nhập cảnh vào Anh

Tuy nhiên, ước mơ sở hữu Ronaldo hay Messi của các đội bóng Anh có thể “tan thành mây khói” với một lý do rất khó tin. Theo tờ AS của Tây Ban Nha nếu Anh rời khỏi liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận nào thì bộ đôi siêu sao kể trên sẽ không được nhập cảnh vào Anh vì lý do an ninh.

Theo Andrew Osborne, luật sư của công ty Lewis Silkin giải thích, nếu bạn là công dân EU và bạn đã bị kết án về một hành vi phạm tội hoặc đã bị phạt tù (bao gồm cả án treo) bị từ chối nhập cảnh vào Vương quốc Anh để đảm bảo an ninh trong trường hợp Anh đã rời EU.

Cả Ronaldo và Messi đều từng hầu tòa và chịu án phạt về tội trốn thuế. Siêu sao người Argentina từng bị tòa án tối cao của Tây Ban Nha phạt 21 tháng tù treo và bị truy thu 4,1 triệu euro tiền thuế còn CR7 bị phạt tới 23 tháng tù treo và truy thu 18,8 triệu tiền thuế.

Ngoài ra, Neymar, Falcao, James Rodriguez, Luka Modric hay HLV Jose Mourinho đều từng bị cơ quan chức năng của Tây Ban Nha “sờ gáy” vì lý do tương tự. Trong trường hợp xấu nhất, số cầu thủ và HLV này thậm chí còn không được đi du lịch tại Anh chứ chưa nói tới việc thi đấu.

Mourinho hết cửa làm HLV tại Anh nếu Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận

Diễn biến trên bàn đàm phán giữa Anh và EU vẫn còn đang rất phức tạp nhưng không nhiều người lạc quan về cơ hội cho một thỏa thuận rút lui. Nếu điều này thực sự xảy ra, chính phủ Anh sẽ khép lại cơ hội của các CLB Anh không chỉ trên thị trường chuyển nhượng mà còn tại các giải đấu cúp châu lục và ĐTQG.

Juventus hay Barcelona không muốn mất con át chủ bài của mình nếu hành quân tới Anh, tương tự như vậy là ĐT Bồ Đào Nha hay ĐT Argentina. Nếu họ khiếu nại lên liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) hay thậm chí là liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), các CLB của Anh hoặc ĐT Anh có thể bị “vạ lây”.

Hạn chót của thỏa thuận "Brexit" của Anh và EU là ngày 31/10, tức là còn chưa đầy một tháng nữa. Nếu không tìm được giải pháp tối ưu, nền công nghiệp bóng đá của Anh có thể bị kéo lùi một cách cực kỳ lãng xẹt.