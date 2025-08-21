Lưu bài viết thành công
Có lẽ Matheus Cunha và Manchester United vốn là định mệnh dành cho nhau. Tiền đạo người Brazil ra đời chỉ vài giờ sau đêm Nou Camp huyền thoại 26/5/1999, nơi chứng kiến đội bóng của Sir Alex Ferguson hoàn tất cú ăn ba kỳ vĩ. Và giờ đây, sau một hành trình dài với nhiều dấu mốc, Cunha đã khoác lên mình chiếc áo của "Quỷ đỏ".
Đêm 26/5/1999, Sir Alex Ferguson và các học trò vẫn đang “vật lộn” với men say chiến thắng trong phòng thay đồ sân Nou Camp. "Quỷ đỏ" có màn ngược dòng lịch sử, đánh bại Bayern Munich 2-1 trong trận chung kết Champions League.
Ít giờ sau đó, tại bang Paraiba (Brazil), cậu bé Matheus Cunha chào đời. Những tiếng khóc vang lên giữa bầu không khí bóng đá đang sôi sục – như một lời tiên đoán rằng cuộc đời cậu sẽ gắn bó với trái bóng tròn cùng đội bóng vĩ đại nước Anh.
Ngày 2/6, chỉ một ngày sau khi Man United hoàn tất việc chiêu mộ Cunha từ Wolverhampton, chân sút năng động này chia sẻ rằng anh lớn lên ở thành phố biển Joao Pessoa với ước mơ một ngày được khoác áo "Quỷ đỏ".
“Thật khó để diễn tả ý nghĩa của CLB này đối với cá nhân tôi,” cầu thủ 26 tuổi nói với kênh truyền thông nội bộ của Man United. “Nhà tôi không có kênh để xem Premier League. Nhà em họ tôi cũng không.
Chỉ ở nhà bà ngoại, chúng tôi mới xem được Premier League, nên mỗi cuối tuần chúng tôi đều sắp xếp đến đó. Và đối với tôi, CLB này luôn ở trong trái tim. Khi tôi chơi bóng với em họ trên phố, trên bãi biển hay trên sân cát, chúng tôi gọi những sân bóng ấy là ‘Old Trafford’. Hãy tưởng tượng mà xem.
Vậy nên, wow, thật khó tin khi bây giờ tôi được ở đây, nghĩ về quá khứ – cảm xúc thật dâng trào với tôi”.
“Matheus là một đứa trẻ rất tài năng”, Barao Xavier, HLV futsal tại CT Barao ở Recife, chia sẻ với The Athletic. “Về mặt tư duy, thằng bé vượt trội so với đám bạn cùng trang lứa. Matheus là người chuyển từ phòng ngự sang tấn công linh hoạt.
Nó ghi bàn tốt, hai chân đều chơi được, và là thủ lĩnh. Khi chúng tôi gặp đội Cabo Branco của Matheus, tôi phải nghĩ chiến thuật đặc biệt để ngăn nó ghi bàn. Chúng tôi phải để một cầu thủ khác tự do, với nhiệm vụ chính là kèm Matheus", người thầy của Matheus ôn tồn kể lại chuyện xưa.
Ngay từ khi Xavier lần đầu thấy Cunha, cậu bé đã bắt đầu nổi danh tại địa phương, chơi bóng cùng cha là Carmelo ở Praca Sao Goncalo, cũng như futsal với đội Cabo Branco. Tên tuổi của Cunha lan truyền không chỉ bởi kỹ thuật điêu luyện mà còn nhờ tinh thần cạnh tranh, trí thông minh trong từng tình huống trên sân và khả năng đọc trận đấu vượt trội.
Xavier nhớ lại: “Kế hoạch tiếp theo của tôi để hạn chế sức mạnh của Cunha còn tham vọng hơn – tôi quyết định ký hợp đồng với cậu bé. Tôi nói chuyện với cha của cậu ấy trước, và nhận được cái gật đầu. Tôi bảo rằng ban đầu cậu ấy sẽ chơi futsal, nhưng tôi sẽ giám sát quá trình chuyển sang bóng đá 11 người sau này. Lúc đó, ở thị trấn nơi cậu ấy sống không có giải đấu 11 người”.
Matheus Cunha đến dự án của Xavier vào tháng 1, khi mới 9 tuổi. Một tháng sau, cậu cùng đội dự giải đấu tại Thụy Sĩ. Trùng hợp là sau này Cunha cũng gia nhập một CLB Thụy Sĩ.
“Chúng tôi thắng giải năm đó, năm sau về nhì còn Matheus được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đó là giải đấu có Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Bordeaux và các CLB châu Âu khác, dành cho lứa U11. Khi đó thằng nhóc mới 10 tuổi”, Xavier nhớ lại quá trình phát triển sự nghiệp của Matheus Cunha.
Khi còn chơi bóng futsal, Cunha được báo chí ưu ái đặt biệt danh “Neymar futsal”. Tiền đạo của MU chia sẻ lý do: “Lối chơi của tôi giống anh ấy, tôi thích rê bóng và có thể sút bằng cả hai chân. Tôi chơi ở vị trí tấn công”.
Tài năng bóng đá của Cunha ngày càng rõ ràng, nhưng gia đình của cậu - cha là giáo viên toán và khoa học, mẹ làm việc tại khách sạn địa phương, kiên quyết không để bóng đá ảnh hưởng đến việc học của đứa con trai.
Xavier kể lại một kỷ niệm: “Tôi nhớ một trận quan trọng gặp Sport ở Recife. Trận đấu bắt đầu vào buổi tối và Matheus có bài kiểm tra toán vào sáng hôm sau. Cha cậu ấy đưa từ Joao Pessoa nhưng không ở lại. Ông ấy bảo tôi chỉ cho Matheus chơi nếu hứa đưa về sau trận đấu – một quãng đường 120km! Chúng tôi thắng, tôi đưa Cunha về lúc 2 giờ sáng, và cậu ấy dậy lúc 7 giờ để đi thi. Một học sinh gương mẫu".
Ở tuổi 11, Cunha đã thu hút sự chú ý của các CLB lớn nhất Brazil, nhưng đợt thử việc hai tuần tại Santos – nơi Pele và Neymar khởi nghiệp – không thành công. Ba năm sau, người đại diện đã giới thiệu Cunha đến Coritiba. Lần này, anh làm đủ để giành vị trí tại CLB.
Chuyển đến Coritiba là bước ngoặt lớn với cậu bé 14 tuổi, gần 2.000 dặm xa gia đình, sống trong khu ký túc xá của CLB và phải tự lập. “Điều này xảy ra với nhiều cầu thủ trẻ ở Brazil. Nó giúp các em cứng cáp hơn vì không dễ sống một mình, đối mặt thử thách và giải quyết vấn đề”, HLV Sando Forner nói thêm.
Tài năng của Matheus Cunha không khiến bất cứ ai phải nghi ngờ, tính cách của anh cũng gây ấn tượng. Pablo Thomaz, đối tác trên hàng công của Cunha tại Coritiba nhớ lại: “Cậu ấy là số 10, tôi là số 9. Tôi ghi bàn nhiều nhất, trong đó Matheus tạo hầu hết cơ hội cho tôi. Chúng tôi chơi ăn ý và vẫn giữ liên lạc đến hôm nay. Cậu ấy rất hài hước, hay trêu chọc mọi người".
Thalisson, đồng đội khác, nhận xét: “Cậu ấy nổi bật ngay từ U15. Khi sang Thụy Sĩ, Đức, Atletico Madrid hay tuyển Brazil, cậu ấy chơi tiền đạo. Nhưng ở Coritiba, Cunha là số 10. Kỹ thuật của cậu ấy thật xuất sắc, dù cơ thể lúc ấy còn mảnh khảnh. Cậu ấy rất quyết đoán, luôn muốn chiến thắng ngay cả ngoài sân cỏ".
Matheus Cunha đã đi trên một hành trình dài để đến với bến đỗ trong mơ Old Trafford. Anh hồi tưởng: "Khi tôi 14 tuổi, tôi bị gãy chân, và không bao giờ nghĩ mình có thể trở lại. Rồi khi 15 tuổi, tôi lại bị gãy tay, khiến tôi lo lắng vì mỗi năm dường như tôi đều gặp chấn thương.
Nhưng tôi luôn tiếp tục, gia đình luôn ủng hộ và giờ đây tôi đã có mặt ở đây - Old Trafford, "Nhà hát của những giấc mơ". Mọi thử thách trong cuộc sống đều khiến bạn mạnh mẽ hơn. Những trở ngại này đã giúp tôi có sức mạnh để vượt qua mọi vấn đề trong đời".
Tháng 4/2017, khi anh tỏa sáng trong màu áo Coritiba đối đầu Man United tại Dallas Cup U19, bóng đá đã đưa Cunha đi hàng nghìn dặm từ quê hương – và hành trình của anh mới chỉ bắt đầu.
Ở tuổi 14, Cunha đã di chuyển gần 2.000 dặm để ký hợp đồng với Coritiba. Đến 18 tuổi, anh rời Nam Mỹ để sang châu Âu khoác áo CLB Thụy Sĩ Sion. Cuộc đời bóng đá của anh hiếm khi dừng lại, từ khu phố Torre ở Joao Pessoa, một thành phố vừa phải ở bang Paraiba, đến ánh hào quang của bóng đá châu Âu.
Eric Lovey, cựu đại diện Ronaldinho, nhớ lại: “Tôi đi xem cậu ấy, không ấn tượng lắm về mặt kỹ thuật, nhưng sau 15 phút cà phê, tôi nhận thấy sự trưởng thành vượt bậc ở Cunha. Tôi thuyết phục Sion chi 200.000 USD ký hợp đồng, dù cậu ấy chưa chơi chuyên nghiệp trận nào”.
Tại Sion, Cunha được mẹ sang hỗ trợ, học tiếng Pháp, cải thiện thể lực và hiểu biết chiến thuật. Chưa đầy một năm sau, anh sang RB Leipzig, sau hai năm đến Hertha Berlin, rồi Atletico Madrid. Wolves gọi, và giờ thử thách lớn nhất đang chờ Cunha tại Manchester.
Chủ nhật vừa rồi, Man United thất bại 0-1 trước Arsenal trong trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Dù "Quỷ đỏ" thua trận nhưng tất cả đều ghi nhận màn trình diễn ấn tượng mà Cunha đem lại. Đó là bước khởi đầu không tệ cho hành trình lớn tiếp theo trong sự nghiệp của Matheus Cunha.
