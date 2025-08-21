Ngày 2/6, chỉ một ngày sau khi Man United hoàn tất việc chiêu mộ Cunha từ Wolverhampton, chân sút năng động này chia sẻ rằng anh lớn lên ở thành phố biển Joao Pessoa với ước mơ một ngày được khoác áo "Quỷ đỏ".

“Thật khó để diễn tả ý nghĩa của CLB này đối với cá nhân tôi,” cầu thủ 26 tuổi nói với kênh truyền thông nội bộ của Man United. “Nhà tôi không có kênh để xem Premier League. Nhà em họ tôi cũng không.

Chỉ ở nhà bà ngoại, chúng tôi mới xem được Premier League, nên mỗi cuối tuần chúng tôi đều sắp xếp đến đó. Và đối với tôi, CLB này luôn ở trong trái tim. Khi tôi chơi bóng với em họ trên phố, trên bãi biển hay trên sân cát, chúng tôi gọi những sân bóng ấy là ‘Old Trafford’. Hãy tưởng tượng mà xem.

Vậy nên, wow, thật khó tin khi bây giờ tôi được ở đây, nghĩ về quá khứ – cảm xúc thật dâng trào với tôi”.