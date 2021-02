“Man City 2.0” của Pep sáng cửa vô địch: Thực dụng và tàn nhẫn nhờ hàng thủ

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 13:01 PM (GMT+7)

Một Man City thiên về phòng ngự là một khái niệm lạ lẫm, nhất là dưới triều đại của Pep Guardiola.

“Man City 2.0” của Pep

Mọi thứ không hề dễ dàng với Guardiola để tìm ra được “Man City 2.0” của ông. Man City và Pep khởi đầu mùa giải năm nay dở tệ khi chỉ giành được 12 trong tổng số 24 điểm tối đa đầu tiên. Khi ấy, tất cả tin rằng Man City sẽ sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch. Thời khắc kinh hoàng nhất chính là thất bại 0-2 trên sân của Tottenham, khiến họ rớt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Pep thể hiện sự thích nghi với một cách tiếp cận mới

Thế nhưng đấy lại là bước ngoặt của Pep và các học trò. Họ bất bại trong 11 trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, "The Citizens" giành tới 9 chiến thắng và chỉ có 2 trận hòa, rồi tiến đến chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó họ có 12 chiến thắng liên tiếp, thành tích ấn tượng nhất lịch sử CLB.

Nhắc đến Man City là nhắc đến tấn công, nhưng câu chuyện của họ lại hơi khác ở mùa giải năm nay. Trong 3 mùa giải gần nhất, Man City là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng đến thời điểm trước vòng 23, "The Citizens" chỉ mới có 39 lần làm rung mành lưới đối phương, bằng với Leicester. Trong khi đó, 2 đội còn lại trong top 4 là MU và Liverpool lần lượt ghi 46 và 43 bàn.

Nhân sự cho mặt trận tấn công của Man City bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương. Họ đã mất Sergio Aguero, Ferran Torres, Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus ở nhiều thời điểm khác nhau. Thế nhưng, HLV Pep Guardiola vẫn biết cách giải quyết vấn đề của đội nhà. Ngoài việc biến IIkay Gundogan trở thành át chủ bài của Man City, điểm nhấn trong thay đổi của Pep chính là hệ thống phòng ngự được nâng lên một tầm cao mới.

Ngay ở vòng 2, Man City đã thủng lưới 5 bàn trước Leicester, nhưng hiện họ là đội có số trận trắng lưới nhiều thứ 2 và để thua ít bàn nhất Ngoại hạng Anh. “Man City 2.0” của Pep chơi thực dụng và rất tàn nhẫn. Họ không pressing với cường độ cao như từng làm, thay vào đó các cầu thủ đá chậm và chỉ đẩy cao nhịp độ vào một số thời điểm.

Trong chia sẻ mới đây trên Sky Sports, Pep nói: “Lý do tại sao thành tích phòng ngự của chúng tôi rất tốt là vì 67% thời gian của trận đấu chúng tôi có bóng. Đây là lý do chính. Nguyên do nằm ở kiểm soát bóng. Nếu bạn kiểm soát bóng càng nhiều thì đối thủ càng có ít cơ hội”. Các số liệu thống kê cho thấy Man City dường như đang ép sân ít hơn một chút so với trước đây.

Trên thực tế, khả năng kiểm soát của họ được nâng lên một tầm mới. Khi có bàn dẫn trước, Man City sẽ làm giảm nhịp độ bằng cách giữ bóng chắc chắn. Lúc phát hiện ra đối phương tuyệt vọng, Man City bắt đầu đẩy cao nhịp độ trận đấu và tung ra đòn quyết định. Nên nhớ, ở trận thắng 2-0 trước Burnley mới đây, Man City sớm ghi 2 bàn vào lưới đối thủ ngay trong hiệp 1 và chỉ để Burnley có cú sút đầu tiên về khung thành Ederson vào phút 68.

Tottenham của Jose Mourinho ở mùa này từng cố làm điều này, từng đem về một chút thành quả, nhưng nhìn chung chưa đi đến đâu. Đó là vì đại diện thành London không có hàng thủ chất lượng như Man City, mà đây mới chính là sự khác biệt trong cuộc cách mạng của Pep ở sân Etihad.

Điểm nhấn Ruben Dias

Có thể thấy, Pep đã đột phá trong tư duy, biết đào sâu phòng ngự khi có ít cơ hội ghi bàn, để rồi dễ chấp nhận những chiến thắng sít sao hơn, thay vì cố chấp tấn công ghi thật nhiều bàn cho bằng được. Hệ thống phòng ngự của City đã được cải thiện, nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn chỉnh như hiện tại nếu thiếu tân binh Ruben Dias.

Dias và Stones trở thành cặp bài trùng ở hàng thủ

Nên biết, để tìm ra cặp bài trùng Dias - Stones ở hàng thủ, Pep đã phải trải qua nhiều thử nghiệm với Ake, Laporte và Garcia, qua 5 cách bố trí hàng phòng ngự khác nhau. Chiến thắng 5-0 trước Burnley trên sân nhà đánh dấu bước ngoặt của Man City ở mùa giải năm nay. Kể từ đó, đội chủ sân Etihad duy trì mạch 13 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, và Pep sử dụng cặp Dias - Stones trong cả 13 trận này.

Trong khi tầm ảnh hưởng của Dias được ví với Virgil van Dijk ở Liverpool, thì sự kết hợp giữa anh và Stones được nhiều chuyên gia so sánh với cặp Vidic - Ferdinand của MU. Sự khác biệt ở Dias chính là việc anh luôn giao tiếp với các đồng đội lúc thi đấu. Hơn cả một hậu vệ có thể ngăn chặn những bàn thua, Man City cần giọng nói để truyền cảm hứng cho toàn đội. Họ đã không có điều đó kể từ khi Kompany rời đi.

Phẩm chất lãnh đạo được Dias thể hiện từ khi còn nhỏ. Nelson Feijao, đồng đội cũ của hậu vệ người Bồ Đào Nha, tiết lộ với Athletic: "Dias không im lặng một giây nào trong trận. Cậu ấy nói suốt 90 phút, không ngừng nghỉ. Tiến lên, lùi lại, khóa chặt cậu ta, di chuyển đến đó, lại đây… chúng tôi cứ như chơi với một chiếc máy đọc chính tả vậy".

Trong khi đó, nói về Dias, Pep khen không tiếc lời: “Bản hợp đồng tốt nhất là cầu thủ bạn có thể sử dụng mỗi 3 ngày. Dù cầu thủ chất lượng thế nào mà anh ta dính chấn thương mỗi tháng, điều đó không tốt cho đội. Khả năng của Dias thật xuất sắc. Anh ấy hiểu trận đấu, muốn học hỏi và khiến người đối diện choáng ngợp trước khả năng tự chăm sóc cơ thể và tâm lý của mình.

Những ngày sau trận đấu, vào khoảng 8h30 đến 9h sáng, Dias đã có mặt ở phòng gym. Anh ấy có thói quen hoàn hảo. Anh ấy sống 24 giờ chuyên nghiệp dù mới chỉ 23 tuổi. Tôi đảm bảo đây là một cầu thủ tuyệt vời cho 5, 6 hoặc 7 năm tới, điều không hề dễ tìm thấy”.

Không chỉ nâng cấp hàng thủ Man City bằng tài năng và bản lĩnh, Dias còn nâng tầm người chơi bên cạnh anh, Stones. Từ một “sao xịt” suýt phải rời Etihad ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, Stones đã tìm lại chính mình với vị trí trung vệ lệch phải quen thuộc.

Đẳng cấp của Man City sẽ được “lửa thử vàng” trong tháng Hai và tháng Ba khắc nghiệt, khi họ phải chạm trán nhiều đối thủ mạnh như Liverpool, Tottenham, Arsenal, West Ham và MU. Vượt qua giai đoạn này với kết quả khả quan, họ có quyền mơ về chức vô địch.

