Lý do Vinicius từ chối gia hạn với Real Madrid, nỗi lo "ông trùm" tự ái

Vinicius muốn lương cao hơn Mbappe

Real Madrid và Vinicius đã bước vào cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng cho tiền đạo người Brazil. Nhưng ngay ở vòng đầu của cuộc thương lượng, Vinicius đã từ chối đề nghị của đội chủ sân Bernabeu, giữa lúc Saudi Arabia đang cố mời Vinicius đến thi đấu.

Vinicius gia hạn lần gần nhất vào năm 2022 với hợp đồng có thời hạn tới 2027. Tuy nhiên, từ mùa hè 2024, những thông tin Saudi Arabia theo đuổi Vinicius đã xuất hiện và Real Madrid nhanh chóng nhận ra rằng Vinicius sẽ dùng điều này để gây sức ép trong việc đàm phán lương thưởng.

Theo tờ The Athletic, Vinicius đã từ chối đề nghị đầu tiên của Real dù đây là một đề nghị rất hậu hĩnh. Vinicius đã được nâng lương lên 15 triệu euro/mùa sau khi anh đoạt giải FIFA The Best, nhưng đồng đội Kylian Mbappe đã được trả 15 triệu euro/mùa ngay sau khi gia nhập (kèm lót tay), nên Vinicius muốn được trả con số cao hơn.

Việc Vinicius từ chối đề nghị đầu tiên là điều dễ hiểu. Anh xem mình là cầu thủ số 1 của Real Madrid và do đó cũng phải được trọng đãi tương xứng với vị thế đó. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục và ngôi sao người Brazil muốn một đề nghị cao hơn từ Real để xem xét gia hạn.

Nỗi lo Real "tự ái"

Tuy nhiên, đang có những mối lo rằng chuyện này có thể đổ vỡ, không phải từ phía Vinicius. Từ vài tháng trước, đã có thông tin rằng con trai của chủ tịch Florentino Perez, Eduardo, cùng một số giám đốc Real bày tỏ sự không hài lòng rằng Vinicius lấy Saudi Arabia ra để gây áp lực. Tư duy của họ là Real Madrid là CLB số 1 thế giới, và Vinicius phải lấy làm vinh dự khi được trao vai trò chủ lực ở Bernabeu.

Eduardo, người sẽ thừa kế đế chế kinh doanh của cha mình, vốn không có quan điểm tích cực về Vinicius, cho rằng cầu thủ người Brazil quá thiếu sự tinh tế trong ứng xử trên sân. Do đó, Eduardo đang thúc giục ban lãnh đạo Real Madrid có sự cứng rắn hơn trong đàm phán với tiền đạo 24 tuổi.

Những thông tin trước đây cho biết nếu đồng ý về Saudi Arabia, Vinicius sẽ nhận mức lương cao chưa từng có trong giới cầu thủ. Họ cũng sẽ trả cho Real Madrid 300 triệu euro, biến Vinicius thành cầu thủ có mức phí cao nhất trong lịch sử chuyển nhượng.