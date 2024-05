Lý do Pep Guardiola vẫn ở lại Man City, "Nhà vua" được đồn thoát nạn trước 115 cáo buộc

Pep Guardiola đã đoạt giải thưởng HLV hay nhất Premier League lần thứ 5 sau khi đưa Man City tới ngôi vô địch mùa thứ 4 liên tiếp. Không chỉ làm nên lịch sử giải đấu, Pep còn khiến các đối thủ cạnh tranh phải ngao ngán khi tuyên bố mùa sau ông sẽ tiếp tục cầm quân ở Etihad.

Mùa sau Pep Guardiola sẽ nhắm Man City tới danh hiệu Premier League thứ 5 liên tiếp

Trong mùa qua đã có những xì xào về việc Guardiola có thể ra đi, điều này xuất phát từ việc Man City đã đạt được cú ăn ba lịch sử, phong độ đội bóng không còn “hủy diệt” như mùa trước, nhiều trụ cột của họ cũng đã luống tuổi. Nhưng yếu tố lớn nhất được cho là 115 cáo buộc tài chính đang treo lơ lửng trên đầu đội bóng này.

Premier League sau quá trình điều tra dài hơi đã truy cứu Man City vi phạm luật tài chính trong thập niên trước, 115 cáo buộc có thể dẫn tới việc đội bóng này bị cho xuống hạng và tước danh hiệu. Cũng rút kinh nghiệm từ bài học Man City bị điều tra trong thời gian dài nhưng giờ mới có thể bị xét xử, Premier League thay đổi luật tài chính để từ mùa 2023/24 các đội vi phạm bị trừ điểm luôn ngay trong mùa giải.

Tuy nhiên trong khi Everton và Nottingham Forest đã trở thành nạn nhân của luật mới, Man City do bị điều tra và cáo buộc theo luật cũ (với thời gian tích lũy nhân chứng & bằng chứng rất lâu) nên vẫn chưa bị xử. Dự kiến “The Citizens” phải tới mùa thu năm nay mới có thể bị kết tội, và CEO Richard Masters của Premier League đang có những động thái tránh xa Man City để tránh làm hoen ố hình ảnh giải đấu.

Đang có những tò mò về việc nếu Man City bị kết án thì sẽ bị xử ra sao: Tước danh hiệu? Trừ điểm? Đánh rớt hạng?

Nhưng đó là nếu Man City bị kết tội, một chữ “nếu” rất to. Tờ The Times (Anh) mới đây tiết lộ vì sao Pep Guardiola có thể an tâm công bố mình ở lại, bởi chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak, CEO Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đều đã bảo đảm với Pep rằng Man City sẽ được xóa án.

Hồi tháng 9/2023 tờ The Athletic cho biết 2 quan chức chính phủ Anh nặc danh tiết lộ cho tờ này rằng Đại sứ quán Anh tại Abu Dhabi (UAE) và Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung tại London đã thảo luận với nhau về những cáo buộc Man City đối mặt. Tuy nhiên họ từ chối tiết lộ nội dung đối thoại vì e ngại ảnh hưởng quan hệ ngoại giao với UAE.

Man City luôn khẳng định họ là dự án đầu tư cá nhân của Sheikh Mansour (trái), một thành viên hoàng gia UAE, chứ không phải tài sản của chính phủ nước này

Điều này khiến dư luận luôn đặt ra nghi vấn rằng chính phủ UAE đang gây những sức ép nhất định để Premier League không được trừng phạt Man City, hoặc nếu có cũng chỉ giơ cao đánh khẽ. Điều này chắc chắn sẽ làm mếch lòng nhiều CLB ở Premier League, trong đó Everton đã từng lên tiếng nói họ sẽ “quan tâm” tới diễn biến ở Man City, như một cách biểu thị rằng họ sẽ không để yên nếu Man City thoát tội.

Về phía Man City, họ luôn phủ nhận mình được sự sở hữu bởi hoàng gia UAE. Thay vào đó Man City được sở hữu bởi tập đoàn City Football Group, trực thuộc tập đoàn đầu tư & phát triển Abu Dhabi United Group sở hữu bởi Sheikh Mansour, em trai của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

