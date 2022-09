Loạn chuyển nhượng ở HAGL

Ràng buộc của bầu Đức

Thực tế mà nói, đáng ra Hà Nội FC phải trải qua tình cảnh mất trụ cột sau HAGL, nếu như đội bóng phố Núi không khéo léo lồng ghép vào những bản hợp đồng đào tạo với các cầu thủ của mình bằng ràng buộc thời gian. Không ít cầu thủ trẻ do đội bóng phố Núi phát triển thừa nhận họ bị “trói buộc” bằng một số năm cống hiến quá dài so với các gương mặt cùng trang lứa tại đội bóng khác. Ví dụ với Sông Lam Nghệ An, sau năm 23 tuổi, các cầu thủ sẽ được phép đàm phán với CLB khác hoặc chính Sông Lam Nghệ An, nhằm hướng tới những bản hợp đồng với lót tay tiền tỷ. Chuyện Trọng Hoàng chuyển đến 4-5 CLB xuyên suốt sự nghiệp hay Ngô Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải cũng có 2 lần chuyển nhượng với chu kỳ 3 năm là điển hình như thế.

Nhưng ở HAGL thì điều đó không xảy ra. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã 27 tuổi. Nhưng họ vẫn đang cống hiến cho đội bóng phố Núi. Tất nhiên, họ vẫn nhận được những chế độ đãi ngộ tốt và “nợ” ân tình với bầu Đức trong thời gian qua. Tuy nhiên, ràng buộc của người đứng đầu HAGL khiến những ngôi sao này không có cơ hội tiếp cận với thị trường chuyển nhượng một cách đúng nghĩa.

Phải tới hết mùa giải năm nay, ràng buộc đó mới buông lỏng với nhiều cầu thủ. Văn Thanh, Hồng Duy là hai cái tên sẵn sàng cho việc ra đi. Suốt thời gian qua, thông qua một nhà môi giới, thông điệp và mức giá của họ được hét lên 4 tỷ đồng/năm lót tay. Các CLB ở V.League nếu không được chào giá thì cũng bất ngờ xuất hiện trên báo giới hoặc truyền thông. Để rồi thị trường chuyển nhượng loạn giá như vậy, chính Viettel đã lên tiếng với việc định giá bộ đôi này chỉ ở mức 2 – 2,5 tỷ đồng/mùa tiền lót tay. Điều đó phần nào khiến thị trường chuyển nhượng tránh khỏi cơn sốt ảo, đến từ màn thổi giá của một, hai nhà môi giới tại V.League.

Cũng là câu chuyện chuyển nhượng và ràng buộc, Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ thứ 3 nằm trong diện tin đồn ra đi sau Văn Thanh và Văn Toàn cũng liên tục được đề cập đến trên giới truyền thông. Bình Định, Hà Nội FC rồi Viettel đều được đồn đoán là điểm đến của Văn Toàn. Giữa lúc người hâm mộ còn đang nghĩ đến việc Văn Toàn ra đi với số tiền như thế nào thì bất ngờ một nguồn tin được tiết lộ ra. Tiền đạo người Hải Dương vẫn còn ràng buộc với HAGL thêm… 2 - 4 năm nữa!

Bầu Đức có giữ chân “gà nòi” ở lại HAGL

Tương lai nào cho lứa “gà nòi” HAGL?

Câu chuyện đi hay ở là một điều tất yếu trong bóng đá chuyên nghiệp. Nhiều cầu thủ Việt Nam cũng tự hiểu rằng chỉ có “nhảy” CLB, họ mới thật sự đổi đời và kiếm được tiền cho gia đình và bản thân. Do đó, không bất ngờ nếu như một số cầu thủ rời khỏi HAGL ở mùa giải năm nay. Một số khác sẽ ở lại nếu nhận được đãi ngộ thật sự phù hợp từ bầu Đức và đội bóng phố Núi. Theo nguồn tin có được, Tuấn Anh, Minh Vương là hai cái tên đồng ý ở lại với HAGL. Trong khi đó, Công Phượng cũng dành sự tôn trọng khi lắng nghe quyết định từ phía bầu Đức xoay quanh tương lai của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, HAGL cũng cần một số những cầu thủ đóng vai biểu tượng ở lại. Hà Nội FC có thể mất Quang Hải nhưng họ không thể để Văn Quyết chia tay đội bóng. Với HAGL, lực lượng kế cận trong tay Kiatisak Senamuang vẫn còn quá non để khỏa lấp chỗ trống của người đàn anh. Và suốt thời gian qua, những người yêu quý đội bóng phố Núi cũng kỳ vọng vào việc bầu Đức sẵn sàng giữ chân một số trụ cột, thay vì câu nói quá thẳng thắn và có phần phũ phàng: “Ai hết hợp đồng mà muốn đi thì cứ đi”.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, cựu cầu thủ của HAGL trăn trở: “Tôi lo lắng về khoảng trống thế hệ ở HAGL. Nếu những cầu thủ hiện tại rời khỏi sân Pleiku, đội bóng sẽ gặp vấn đề về sự tổn thất kinh nghiệm. 6 năm qua, từ những cầu thủ non tay ở V.League, dàn gương mặt Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy cũng đã cứng cáp, trưởng thành và lỳ lợm hơn. Vậy nếu họ đi, thảm cảnh như năm 2015, khi HAGL suýt xuống hạng V.League vì cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm có lặp lại?”.

Trở lại với câu chuyện Hà Nội FC, sự kiên quyết từ ông Đỗ Vinh Quang, con trai của bầu Hiển và nay là Chủ tịch của CLB sau khi vuột mất Quang Hải, Đình Trọng cũng là điều mà CĐV HAGL cần nơi những lãnh đạo phố Núi mà đứng đầu là bầu Đức. Trong bối cảnh mà Thành Chung lấn cấn chuyện đi hay ở lại, chính ông Đỗ Vinh Quang đã ra mặt để thuyết phục trung vệ hay nhất của Việt Nam hiện tại đồng ý ở lại sân Hàng Đẫy với bản hợp đồng nặng đô. Liệu rằng, HAGL có sẵn sàng “trói chân” các cầu thủ của mình cũng theo một cách như thế, từ tình cho đến tiền?

Xuân Trường, Hồng Duy chấn thương vài tuần HLV Kiatisak Senamuang vừa báo tin không vui cho HLV Park Hang-seo, xoay quanh hai cầu thủ Lương Xuân Trường và Nguyễn Phong Hồng Duy. “Zico Thái” nói: “Về lực lượng, Xuân Trường và Hồng Duy chấn thương. Các cậu ấy cần vài tuần để có thể trở lại”. Xuân Trường đã vắng mặt trong trận đấu của HAGL và Sài Gòn FC, trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia 2022. Trước đó trong đợt tập trung vào tháng 6 vừa rồi, Xuân Trường cũng không được HLV Park Hang-seo triệu tập. Với Hồng Duy, cầu thủ này cũng không có tên trong trận HAGL gặp Sài Gòn FC vì lý do tương tự. Ngoài trường hợp của Xuân Trường và Hồng Duy, thủ môn Nguyên Mạnh cũng đang chấn thương ở vùng cơ và khó lên đội tuyển Việt Nam. Dẫu sao, HLV Park Hang-seo có thể tìm kiếm những sự thay thế. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Đình Duy hay Hải Huy là cái tên có thể thay thế Xuân Trường. Bên cánh trái, Văn Hậu cũng đang có phong độ ổn định. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm sẵn sàng thế vào vị trí của Nguyên Mạnh. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trong vòng 2 tuần, từ ngày 15/9 đến 30/9 để thi đấu 2 trận giao hữu với Singapore (21/9) và Ấn Độ (27/9). Đây là 2 trận nền tảng để ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

