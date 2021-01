Lộ mặt 2 “phản đồ” Chelsea khiến Lampard bị đuổi: Họ "mách lẻo" lãnh đạo

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 19:05 PM (GMT+7)

Báo giới Anh tố 2 cầu thủ Chelsea đã chủ mưu khiến Lampard bị đuổi việc.

HLV Frank Lampard đã bị sa thải ở Chelsea và CLB này đang chờ công bố sự ra mắt của tân HLV Thomas Tuchel đến từ Đức, người vừa bị cho nghỉ việc ở Paris Saint-Germain đợt Giáng sinh vừa qua. Nhưng điều đáng nói là lúc này những chuyện “thâm cung bí sử” trong nội bộ Chelsea đã bị phơi bày.

Rudiger và Kovacic bị báo chí Anh tố cáo là 2 cầu thủ đã gây ra bối cảnh khiến Lampard bị sa thải

Theo tiết lộ của tạp chí The Athletic, tờ Daily Mail và đài phát thanh talkSport, điều đã dẫn tới sự sa sút phong độ của Chelsea mặc dù có một khởi đầu mùa giải khá tốt đến từ việc ban lãnh đạo đội bóng này đã gây sức ép lên Lampard phải sử dụng một số cầu thủ nhất định. Thậm chí Daily Mail đã chỉ ra 4 cầu thủ đó là Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rudiger và Mateo Kovacic.

Rudiger đặc biệt được chỉ mặt nhắc tên trong một bài viết của The Athletic, rằng trung vệ người Đức này được đánh giá cao về chuyên môn bởi những người đứng đầu Chelsea và do đó có một sự mâu thuẫn quan điểm giữa Lampard với các quan chức CLB trong mùa hè 2020 về việc bán hay không bán Rudiger.

Rốt cuộc Rudiger đã được giữ lại và khi Chelsea đang có phong độ tốt, Rudiger đã nhờ ban lãnh đạo Chelsea gây sức ép với Lampard để được ra sân. Việc trung vệ này trở lại đội hình Chelsea là một điều xảy ra rất ngẫu nhiên và khó hiểu, bởi trước đó Chelsea đã rất vững với cặp Thiago Silva – Kurt Zouma nhưng Zouma lại bị đẩy lên ghế dự bị để Rudiger được đá.

Havertz & Werner không đạt phong độ tốt nhất nhưng Lampard vẫn phải sử dụng họ trong đội hình Chelsea

Không chỉ Rudiger mà Mateo Kovacic cũng bị liệt kê trong những cầu thủ “giở chứng”. Theo TalkSport, Kovacic có vẻ không bằng lòng với việc Lampard trọng dụng Mason Mount rất nhiều và Mount cùng với Kante chắc suất trên hàng tiền vệ trong khi Kovacic thì không. Mặc dù Kovacic đá được hơn 800 phút ở Premier League mùa này, nhưng trên thực tế anh mới chỉ 3 lần đá đủ 90 phút cho “The Blues”.

Kovacic cùng với Rudiger, một cách trùng hợp, đều được Lampard cho đá chính ở 2 trận cuối ông dẫn dắt Chelsea ở Premier League trước khi bị sa thải. Ngoài ra ban lãnh đạo CLB còn bắt Lampard phải tìm giải pháp để Timo Werner và Kai Havertz tiếp tục được thi đấu, mặc dù phong độ của Werner và Havertz đều không tốt và hay chơi sai vị trí sở trường.

Theo The Athletic, trong mùa hè qua đã có những lời ca thán từ ban huấn luyện Chelsea về việc họ thừa mứa cầu thủ ở một số vị trí mà điển hình là hậu vệ trái (3 người) và trung vệ (5 người). Lampard do đó gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian ra sân của các cầu thủ, nhưng ông lại còn bị cấp trên yêu cầu phải sử dụng những cầu thủ nhất định, do đó có thể nói Lampard đã rơi vào 2 trường hợp mà đằng nào cũng thiệt.

