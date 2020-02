Liverpool nguy cơ thành cựu vương Cúp C1: Báo quốc tế nói gì về cơ hội ngược dòng?

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 05:43 AM (GMT+7)

Liverpool thất bại tại Madrid và báo giới quốc tế e ngại họ sẽ không thể có một màn ngược dòng Anfield thứ hai như trước Barcelona mùa trước.

Atletico Madrid được đánh giá “cửa dưới” trước loạt trận vòng 1/8 gặp Liverpool ở Champions League, nhưng họ đã rời sân với thắng lợi sát nút 1-0 để mang lợi thế này sang Anfield cho trận lượt về giữa tháng 3 tới. Bàn mở tỷ số của Saul Niguez ở phút thứ 4, một pha chớp thời cơ nhanh sau một tình huống phạt góc, đã tạo bản lề cho Atletico thiết lập thế trận phòng ngự và không cho Liverpool dứt điểm trúng đích dù chỉ 1 lần.

"Atletico và chiến thắng của niềm tin", tiêu đề trên tờ AS

Hàng phòng ngự của Atletico trở thành tiêu điểm của sự chú ý từ dư luận quốc tế sau trận đấu. ESPN trong bài tường thuật trận đấu đã dùng từ “chuẩn mực” để khen ngợi hàng thủ chủ nhà, trong khi The Mirror khi chấm điểm cho các cầu thủ Atletico đã cho hàng thủ của họ không ai dưới điểm 7, với riêng hậu vệ trái Renan Lodi được 8 điểm.

Tờ AS thì gọi Atletico ở trận này là “Saul và một bức tường”, ghi tên của người ghi bàn lẫn nói về nỗ lực bảo toàn tỷ số, trong khi tờ Marca lại có dòng tít: “Một Atletico bình thường”, ý chỉ đây là bộ mặt quen thuộc của đội bóng này mỗi khi ra đấu cúp châu Âu. Cả hai tờ thể thao tại Madrid này đều ca ngợi hàng thủ của HLV Diego Simeone và cho rằng điểm trừ duy nhất của đội trong trận này là sự vô duyên của Alvaro Morata.

Sky Sports cho rằng một trong những thành công lớn nhất từ hệ thống phòng thủ của Atletico chính là cách họ vô hiệu hóa 2 hậu vệ biên của Liverpool. “Mỗi pha lên bóng của Alexander-Arnold hay Robertson đều chứng kiến ít nhất 1 cầu thủ chọn vị trí đứng để có thể chắn quả tạt của họ. Các cầu thủ Atletico luôn ở vị trí tốt khiến 2 người kia không thể tạt ngay bằng chân thuận”, ký giả Sam Meade viết.

Tiêu đề dài phong cách quen thuộc của tờ Daily Mail

Sự tập trung vào màn trình diễn của Liverpool cũng không thiếu do tư cách đương kim vô địch của họ. The Guardian dùng từ “rời rạc” để mô tả Liverpool, và cả tờ này lẫn Daily Mail đều cho rằng một màn ngược dòng như trước Barcelona không chắc sẽ xảy ra ở lượt về. “Liverpool có thể sẽ thích những thử thách như thế này nhưng Atletico không phải Barca”, Andy Hunter của The Guardian viết.

Daily Mail bên cạnh đó cũng có những cách tiếp cận khác biệt về trận đấu này. Dominic King viết: “Liverpool có giải pháp cho mọi tình huống nhưng khác với thường lệ, tại Madrid họ không có cách nào giải được bài toán mà Diego Simeone đặt ra. Các cầu thủ Liverpool đều có chung một động tác tay ở hiệp 2 khi phải thể hiện sự chán nản”. Trong khi đó, cựu tiền đạo Chris Sutton thì thắc mắc vì sao không một đội bóng nào ở Premier League có thể gây khó cho Liverpool như cách của Atletico.

