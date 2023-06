Liverpool nản với cuộc đua mua Mason Mount, MU phải tính kỹ

Mount từng là mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool vào hè 2023. Nhưng theo tờ The Athletic cho biết, tiền vệ người Anh sẽ không thể đến với sân Anfield vào mùa bóng tới. Lý do bởi "The Kop" cho rằng Chelsea đang hét giá quá cao cầu thủ này.

Mount có nguy cơ không thể rời Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè 2023

Cụ thể, "The Blues" đòi các ứng viên từ 70-80 triệu bảng nếu muốn sở hữu Mount. Liverpool tin rằng đó là số tiền không hợp lý nên quyết định rút khỏi cuộc đua.

Với tình hình hiện tại, dường như chỉ còn lại MU trong cuộc đua mua Mount. Arsenal cũng không còn hứng thú lớn với cầu thủ sinh năm 1999, bởi họ còn đang cố gắng hoàn tất công cuộc chiêu mộ ngôi sao đắt giá Declan Rice.

MU cũng giống Liverpool, khi họ quyết không bỏ ra số tiền như Chelsea mong muốn. Nửa đỏ thành Manchester dự kiến chỉ chi khoảng 50 triệu bảng cho thương vụ này. Vấn đề chỉ khác ở chỗ đội chủ sân Old Trafford không sớm từ bỏ như Liverpool.

Nhiều nguồn tin uy tín cho biết Mount rất muốn gia nhập MU ở mùa giải tới. 2 bên đã có sự thống nhất về những thỏa thuận cá nhân. Nhưng số tiền chuyển nhượng vẫn đang là rào cản lớn để cầu thủ người Anh cập bến "Quỷ đỏ".

Nếu tình hình còn kéo dài thêm, rất có thể MU sẽ nối gót Liverpool từ bỏ thương vụ chiêu mộ Mount. Trên thị trường chuyển nhượng còn rất nhiều cầu thủ tốt nên "Quỷ đỏ" không theo đuổi Mount tới cùng. Điều đó thực sự bất lợi với cả tiền vệ người Anh cũng như Chelsea.

Mount đã không gia hạn hợp đồng với Chelsea dù tân HLV Pochettino có ý định dùng anh thường xuyên hơn vào mùa giải 2023/24. Trong trường hợp cầu thủ này ở lại sân Stamford Bridge, Chelsea sẽ mất trắng Mount ở kỳ chuyển nhượng hè 2024.

Ở mùa giải vừa qua, Mount thi đấu không thành công. Anh gặp nhiều chấn thương, chưa kể phong độ có dấu hiệu đi xuống.

