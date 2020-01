Liverpool được báo Anh khen nhiệt liệt, huyền thoại MU gay gắt chê Martial & James

Thứ Hai, ngày 20/01/2020 03:17 AM (GMT+7)

Báo giới Anh đánh giá cao sự lỳ đòn của Liverpool sau chiến thắng lớn trước MU.

Liverpool thắng lớn 2-0 trước kình địch MU và kết quả trận derby nước Anh, kết hợp với trận hòa 2-2 của Man City trước Crystal Palace, đẩy “The Kop” đến gần hơn nữa chức vô địch Premier League. Bất chấp sự kịch tính do tỷ số tối thiểu được duy trì trong phần lớn trận đấu, màn trình diễn của Liverpool đã nhận được sự khen ngợi của báo giới Anh.

Trang nhất của tờ Daily Mail

Tờ Daily Mail với phong cách trình bày quen thuộc giật dòng tít lớn “Đội chủ nhà gia tăng cách biệt ở ngôi đầu Premier League lên MƯỜI SÁU điểm”. Ký giả Ian Ladyman viết về trận đấu này cho rằng bàn thắng quyết định của Salah ở phút bù giờ cuối cùng đã tóm tắt đầy đủ sự vĩ đại của Liverpool: “Trước sức ép liên tục của đối thủ, Liverpool lại tận dụng nhanh nhất có thể một cơ hội ghi bàn để chốt hạ trận đấu. Đây không phải lần đầu, và hứa hẹn sẽ không phải lần cuối, Liverpool chịu được sức ép ghê gớm như vậy để giành được một thắng lợi quan trọng”.

Ladyman tiếp tục: “Liverpool của hiện đại là một Liverpool áp đảo ở cả hai đầu sân. Họ ghi bàn trong tất cả các trận và đã không thủng lưới từ ngày 4/12/2019 đến nay. Và đây có lẽ là chiến thắng quan trọng nhất từ đầu mùa giải, MU là đội duy nhất bôi mực lên thành tích thi đấu gần như hoàn hảo của Liverpool nhưng giờ cũng phải khuất phục”.

David Hytner của The Guardian trong bài tường thuật trận đấu tại Anfield đã đánh giá đây là một thất bại đau đớn cho fan MU. “Chính sự hy vọng, được duy trì cho tới tận những phút cuối, là lý do khiến thất bại này càng đau đớn. Hy vọng về một sự may mắn, về một lời giải đáp của Solskjaer cho những câu hỏi hóc búa, về một cảm xúc lãng mạn rằng MU luôn khiến Liverpool ưu phiền dù thời thế mỗi lúc một khác”, Hytner viết.

"Sự nhạy bén của Van Dijk & Salah giúp Liverpool xé nát MU", tiêu đề trên tờ The Guardian

“Hy vọng tồn tại bởi bất chấp sự xuất sắc của Liverpool, đã có thời điểm MU bước ra khỏi cơn bão, chơi một thứ bóng đá chủ động và thậm chí suýt ghi bàn. Nhưng họ không thể tận dụng cơ hội, và khi cố tạo ra những cơ hội mới, Liverpool cho thấy sự bền bỉ để ngăn điều đó lặp lại”.

Chấm điểm các cầu thủ trong trận đấu này, Daily Mail chấm số điểm cao nhất là 8 cho thủ quân Jordan Henderson của đội chủ nhà. Tuy nhiên tờ này chấm điểm khá dễ dãi khi không cầu thủ nào dưới 6 điểm, kể cả các cầu thủ MU, trong khi Sky Sports không hào phóng như vậy: Aaron Wan-Bissaka và Nemanja Matic bị 4 điểm trong khi Daniel James, Brandon Williams và Harry Maguire bị 5 điểm, còn phía Liverpool thì Van Dijk, Henderson và Wijnaldum đều được 8.

Về màn trình diễn của MU, không ít đầu báo đã đánh giá cao Fred và cho rằng đây là trận đấu hay nhất của Fred trong màu áo CLB. Joe Bray của Manchester Evening News nhận định: “Fred đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong mùa giải này, thậm chí còn thể hiện tố chất của một thủ lĩnh khi đương đầu với những tiền vệ cực nhanh và khỏe của Liverpool. Rất đáng tiếc khi anh đá bên cạnh những cầu thủ khá tệ”.

Roy Keane không hài lòng về Martial

Và nói về những cầu thủ khá tệ của MU, sau trận đấu cả Roy Keane và Gary Neville đều chê kịch liệt 2 nhân vật được kỳ vọng của hàng công MU. Keane cho rằng Anthony Martial không xứng đáng khoác áo MU mà tiêu biểu là pha bỏ lỡ đối mặt ở hiệp 2, “tiền đạo giỏi ghi bàn ở khoảnh khắc lớn nhưng pha bỏ lỡ đó cho thấy Martial không xứng với MU, nếu MU có tham vọng trở lại tranh chấp các danh hiệu thì một tiền đạo như Martial không đáng tin cậy”.

Trong khi đó Neville trên kênh Sky Sports cho rằng không có lý do gì Daniel James lại được xuất phát vào lúc này khi phong độ ghi bàn đã tụt giảm mạnh ngay từ sau tháng đầu tiên đá tốt cho MU. “Cậu ta vẫn chưa hoàn thiện trình độ để được xuất phát. MU mùa này có 3-4 tiền đạo đá biên được và tôi cho rằng cậu ta chỉ là lựa chọn thứ 3 hoặc thứ 4”, Neville nói.

