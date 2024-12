La Liga công bố Barca không đăng ký được Olmo, sắp mất trắng ngôi sao giá 60 triệu euro

La Liga đã ra thông cáo chính thức cho biết hai cầu thủ của Barcelona là tiền vệ tấn công Dani Olmo, và tiền đạo Pau Victor, đã không được đăng ký đúng hạn bởi Barca trước khi bước sang ngày 1/1/2025. Do đó cả 2 cầu thủ này sẽ không được thi đấu tại La Liga trong phần còn lại của mùa giải.

Pau Victor và Dani Olmo sẽ trở thành cầu thủ tự do nếu Barca không đăng ký được họ cho lượt về La Liga mùa 2024/25

Sau khi mua Dani Olmo từ Leipzig với giá 60 triệu euro trong mùa hè 2024, Barcelona đã vướng mắc về thủ tục đăng ký cho cầu thủ này do không đáp ứng được điều kiện tài chính mà La Liga đặt ra. Tuy nhiên, họ đã gặp may bởi chấn thương của trung vệ Andreas Christensen, tuyển thủ người Đan Mạch. Do được đăng ký trước, La Liga cho phép Barca đăng ký thay Olmo vào suất của Christensen.

Dù vậy, suất đăng ký cho Olmo chỉ có hiệu lực tới hết năm 2024. Bước sang năm mới, suất đó sẽ trả lại cho Christensen và Barca không được phép thay đổi đăng ký. Vì Barca đã vượt mức quỹ lương mà La Liga đề ra, họ không đủ điều kiện để đăng ký riêng cho Olmo lẫn tiền đạo dự bị Pau Victor. Điều này có nghĩa, trước mắt, cả hai cầu thủ này sẽ không được thi đấu ở lượt về La Liga.

Hiện tại, Barcelona đang xin La Liga hoãn hạn chót đăng ký tới ngày 3/1 để có thêm thời gian xoay sở. Phía La Liga chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề này, nhưng nhiều đầu báo tại Tây Ban Nha khẳng định Barca sẽ được cho thêm thời gian.

Barca đang chạy đôn chạy đáo để tìm hướng giải quyết cho vụ này. Họ đang rao bán ghế VIP trên khán đài Nou Camp cho một quỹ đầu tư từ Qatar, cũng như tìm cách bán cầu thủ. Đang có tin đồn rằng chính Christensen sẽ là người bị bán, do Barca không có kế hoạch sử dụng anh.

Nếu Olmo trở thành cầu thủ tự do vì không được đăng ký thi đấu, sẽ có không ít CLB săn đón anh. Paris Saint-Germain và Man City là 2 đội bóng lớn đã được nhắc tới trong các tin đồn gần đây.