Kinh điển Nam Mỹ: Messi bị "đòn hội đồng", 2 lần chấn thương & rời sân sớm

Hiếm có khi nào người hâm mộ chứng kiến Lionel Messi bất lực đến thế. Trước trận đấu, đội trưởng Marquinhos của ĐT Brazil nói rằng anh và các đồng đội không cần thiết phải ngăn chặn một mình Messi. Thế nhưng, điều trái ngược diễn ra khi trận đấu bắt đầu.

Messi bị cầu thủ Brazil vây ráp quyết liệt

Chỉ trong hiệp đầu tiên, Messi đã phải 2 lần đi ra ngoài đường pitch nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế ĐT Argentina. Anh thường xuyên là nạn nhân của những pha vào bóng có thừa tính quyết liệt, thậm chí cả những pha triệt hạ đến từ cầu thủ chủ nhà.

Đến phút 78, nhận thấy Messi có vẻ như bị đau và cũng không thể tham gia quá nhiều vào trận đấu, HLV Lionel Scaloni đã quyết định rút cầu thủ này rời sân, nhường chỗ cho Angel Di Maria.

Suốt trận đấu, Messi hầu như không có dấu ấn nào đáng chú ý. Anh không thể tạo ra pha dứt điểm nào gây nguy hiểm lên hàng phòng ngự Brazil, cũng không có đường chuyền nào mở ra cơ hội thực sự rõ ràng cho các đồng đội.

Thực ra, Messi đã cảm thấy không thoải mái ngay khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Thủ quân ĐT Argentina nổi giận khi chứng kiến các CĐV Argentina bị đội ngũ an ninh của sân Maracana can thiệp, dẫn đến cuộc bạo động trên khán đài. Trận đấu cũng vì thế bị trì hoãn tới 30 phút so với dự kiến.

Messi 2 lần cần trợ giúp y tế ngay trong hiệp 1

Thực tế, đây không phải trận đấu nổi bật của bất cứ cá nhân nào, bao gồm cả các tuyển thủ Brazil lẫn Argentina. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha tổ chức phạt góc của "Albiceleste" với cú đánh đầu chính xác phút 63 của lão tướng Otamendi, trong khi người tạt bóng là Lo Celso.

Dù vậy, chiến thắng quan trọng 1-0 trước Brazil vẫn giúp Messi và đồng đội thẳng tiến trong cuộc đua giành vé sớm tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Sau 6 trận, nhà đương kim vô địch có 15 điểm, dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ.

