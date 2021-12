Kịch tính Chelsea - Man City - Liverpool đua "tam mã": Đội nào sảy chân trước?

Trong lịch sử đã có nhiều cuộc đua vô địch gay cấn đến phút chót ở Premier League, nhưng không phải lúc nào cũng có tới 3 ứng cử viên cùng đuổi nhau một cách sát sao trong khi phần còn lại chỉ biết “ngửi khói” vì cách biệt quá xa. Chelsea, Man City và Liverpool đang cách nhau chỉ 1 điểm trên BXH, bỏ xa đội xếp thứ 4 West Ham tới 7 điểm sau vòng 14.

ĐKVĐ Man City đang có một năm mà ngôi vương bị thách thức bởi tận 2 đối thủ

Câu hỏi lớn là giờ đội nào sẽ trượt ngã đầu tiên trong cuộc đua? Thời điểm cuối năm với lịch thi đấu dày được xem là lúc điều đó sẽ xảy ra, chưa kể giải Vô địch châu Phi đầu năm sau ảnh hưởng đáng kể đến lực lượng của một số đội. Ngoài ra các yếu tố khác về nhân sự, lối chơi cũng đáng được đề cập.

Liverpool được nói đến nhiều nhất bởi họ sẽ mất Sadio Mane và Mohamed Salah trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho giải Vô địch châu Phi. Trong khi đó Man City vẫn đang trải qua từng trận mà không có một tiền đạo cắm thực sự, vì vậy dư luận muốn biết cách chơi đó hiệu quả thêm bao lâu.

Liverpool đang bùng nổ nhưng Salah và Mane sẽ vắng mặt ở đầu năm sau

Về phía Chelsea, ngay cả trong thời điểm đạt phong độ xuất sắc vẫn bộc lộ một số vấn đề. Họ bị MU cầm hoà 1-1 dù áp đảo cả trận và suýt nữa mất điểm trước Watford tới mức HLV Thomas Tuchel nói đội của ông “ăn trộm 3 điểm” chứ không xứng đáng thắng. Tuchel đang bắt đầu lo lắng do đối thủ dần tìm ra những giải pháp để hoá giải lối chơi của ông, trong khi danh sách chấn thương đang dày lên.

Trận thắng Watford cho thấy ở Chelsea chỉ có Thiago Silva, Jorginho tạo sự an tâm ở hàng hậu vệ và tiền vệ, bởi khả năng chuyền bóng phát động tấn công lẫn thoát pressing của họ tốt hơn hẳn so với đa số cầu thủ còn lại.

Ngoài ra Chilwell nghỉ dài hạn khiến Marcos Alonso được thi đấu, nhưng có vẻ ngôi sao người Tây Ban Nha mỗi trận chỉ có thể hay về công hoặc hay về thủ, chứ không tốt cả hai mặt. Thủ môn Mendy cũng lên tuyển chuẩn bị cho giải Vô địch châu Phi và đó cũng sẽ là một mất mát lớn.

Phong độ của Chelsea trong tháng 12 mỗi năm thường khá tệ và được xem là một trong những lý do khiến họ không duy trì được cuộc đua vô địch. "The Blues" gặp vấn đề vào tháng 12 mùa 2010/11, 2011/12, sau đó những năm tiếp theo điều này tiếp tục hiện diện và chỉ mùa 2016/17 do Antonio Conte dẫn dắt là ngoại lệ. Năm ngoái Chelsea của Lampard cũng hụt hơi vào thời điểm n dẫn đến ông bị sa thải.

Chelsea có nhiều trận giành điểm khá may mắn như trước Brentford và mới đây là Watford

Đó là còn chưa nói đến việc Chelsea dựa dẫm vào các hậu vệ để ghi bàn từ đầu mùa, còn hàng tiền đạo hoặc dính "bão" chấn thương, hoặc không đạt phong độ cao nhất. Tuchel đã nhấn mạnh rằng Lukaku trở lại sẽ lập tức được đá chính, nhưng cầu thủ người Bỉ cần lấy lại phong độ bởi trước khi bị chấn thương, anh cũng chơi không quá bùng nổ.

Chelsea ngay cả khi chơi không quá tốt vẫn thắng và với thành tích phòng ngự hiện tại, họ được xem là bất khả chiến bại. Nhưng có lẽ chính "The Blues" cũng có khả năng trượt chân cao trong giai đoạn tới, vì vậy thật khó để đoán xem đội nào trong 3 ứng viên vô địch “mất phanh” đầu tiên.

Ngoại hạng Anh 2021/22 Theo bạn CLB nào sẽ lên ngôi vô địch? MU Man City Liverpool Chelsea Tottenham Arsenal Leicester Đội khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/kich-tinh-chelsea-man-city-liverpool-dua-34tam-ma34-doi-nao-sa...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/kich-tinh-chelsea-man-city-liverpool-dua-34tam-ma34-doi-nao-say-chan-truoc-c28a20879.html